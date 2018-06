Trumpin ja Putinin tapaaminen puhutti myös EU-kokouksen käytävillä

Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien tapaaminen ja Helsingin valikoituminen kokouspaikaksi puhutti torstaina myös Brysselissä EU-huippukokouksen käytävillä.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kertoi saaneensa kollegoiltaan onnitteluita.

- Moni käytävillä onnitteli, että Suomi on valittu tällaisen kokouksen isäntämaaksi, Sipilä kertoi.

Suomen valikoituminen pitopaikaksi on myös hänen mielestään tunnustus.

- Meidän positiomme on selkeä lännessä ja EU:ssa. Me olemme aina puolustaneet dialogin merkitystä kaikissa olosuhteissa. Uskon, että se (päätös pitää kokous Suomessa) on myöskin tunnustus tälle linjalle.

Venäjän ja Yhdysvaltain vuoropuhelu esimerkiksi Syyrian aseiden riisunnasta on myös Suomen edun mukaista, Sipilä muistutti.