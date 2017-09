Trumpin hallinto pyytänyt kongressilta 7,85 miljardia Harveyn tuhojen hoitoon

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin hallinto on pyytänyt kongressilta 7,85 miljardia Yhdysvaltain dollaria Harvey-myrskyn aiheuttamien tuhojen hoitoon. Asiasta muun muassa uutisoivan CNN:n mukaan pyydetty summa oli suurempi kuin oli odotettu.

Suurin osa summasta menisi Yhdysvaltain katastrofivirasto Femalle.

Yhdysvaltalaismedian mukaan edustajainhuoneen on määrä äänestää pyynnöstä ensi viikolla. Tarkka päivä ei kuitenkaan ole toistaiseksi tiedossa, NBC News kirjoittaa. Edustajainhuoneen puhemies Paul Ryan on sanonut Twitterissä edustajainhuoneen toimivan nopeasti pyynnön suhteen. Myös senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell on sanonut senaatin olevan valmis toimimaan ripeästi asian suhteen.

Yhdysvaltain kongressi palaa tauolta tiistaina.

CNN:n mukaan Valkoinen talo on myös ilmaissut pyytävänsä lisää rahaa Harveyn hoitoon kuun loppuun mennessä.

Trump vierailee uudelleen tulva-alueilla

Trump vierailee lauantaina uudelleen tulva-alueilla. Trump kertoo Twitterissä vierailevansa vaimonsa Melania Trumpin kanssa sekä Texasissa että Louisianassa. Trumpit kävivät tutustumassa hirmumyrsky Harveyn tuhoihin Texasissa jo aiemmin tällä viikolla.

Kemikaalitehtaassa jälleen palo

Texasissa tulva-alueella sijaitsevassa kemikaalitehtaassa syttyi jälleen perjantaina tulipalo. Paikallisen tv-kanavan kuvaamassa materiaalissa näkyi, kuinka tehtaasta lähtöisin olevaa mustaa savua nousee taivaalle.

Asiaa uutistoimisto AFP:lle nimettömänä kommentoineen tehtaan työntekijän mukaan asia oli odotettavissa eikä alueella ole ihmisiä.

Crosbyn kaupungissa Texasissa tulva-alueella sijaitsevassa tehtaassa syttyi jo aiemmin tällä viikolla tulipaloja. Fema varoitti palojen sytyttyä, että tehtaasta nouseva savu on äärimmäisen vaarallista, mutta myöhemmin ympäristönsuojeluvirasto EPA kertoi mittauksiensa perusteella, ettei ilmassa ollut ainakaan torstai-iltana Suomen aikaa vaarallisia määriä myrkkykaasuja.

Tehtaan omistavan yhtiön edustajat kommentoivat aiempia paloja sanomalla, ettei tehtaan kemikaaleille ei ollut tehtävissä muuta kuin odottaa niiden palavan loppuun. Palot alkoivat sen jälkeen, kun tehtaan peroksidisäiliöiden jäähdytys petti tulvien vuoksi. Yhtiöstä myös sanottiin aiemmin, että on hyvin todennäköistä, että myös tehtaan loput säiliöt syttyvät tuleen ja mahdollisesti räjähtävät ennen pitkää.

Ihmiset oli evakuoitu tehtaan ympäristöstä parin kilometrin etäisyydeltä jo ennen aiempia paloja. Kukaan ei tiettävästi ollut saanut vakavia oireita kaasuista, vaikka toistakymmentä poliisia käytettiinkin sairaalassa varmuuden vuoksi.

Arkeman omistamalla tehtaalla valmistetaan orgaanisia peroksideja, joita käytetään muun muassa muovien, lääkkeiden ja rakennustarvikkeiden valmistuksessa.

