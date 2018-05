Trumpin asianajaja: Trump ei suostu Venäjä-tutkijoiden kuultavaksi ennen kuin lakitiimi saa kaikki tutkinnan dokumentit

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei suostu liittovaltion poliisin FBI:n Venäjä-tutkijoiden kuultavaksi ennen kuin hänen lakitiiminsä saa kaikki tutkintaan liittyvät dokumentit, sanoo Trumpin asianajaja Rudolph Giuliani. Asiasta kertoi Washington Post -lehti.

Giulianin mukaan haastattelusta päätetään vasta kun kaikki dokumentit on käyty läpi.

Erikoissyyttäjä Robert Muellerin johtamassa tutkinnassa selvitetään esimerkiksi, juonitteliko Trumpin kampanjaväki Venäjän kanssa Yhdysvaltojen vuoden 2016 presidentinvaaleissa.

Giuliani uskoo kuulemispyynnön tarkoittavan, että tutkinta on loppusuoralla.

– He tietävät saavansa yhden mahdollisuuden Trumpin kanssa. Näyttäisi amatöörimäiseltä, jos he kuulisivat häntä ennen kuin heillä on kaikki faktat kasassa.

Giuliani on sanonut aiemmin, ettei Trump ole tehnyt mitään asiatonta ja keskustelee Muellerin kanssa mielellään.