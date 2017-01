Trumpin asetus maahantulokiellosta kuohuttaa ympäri maailmaa

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin allekirjoittama asetus pakolaisten ja useiden muslimimaiden kansalaisten väliaikaisesta maahantulokiellosta on herättänyt voimakkaita reaktioita niin Yhdysvalloissa kuin muuallakin maailmassa.

Esimerkiksi New Yorkissa JFK:n lentokentällä on CNN:n mukaan meneillään mielenosoitus maahantulokieltoa vastaan. Myös muilla lentokentillä Yhdysvalloissa on protestoitu.

Useat maat ovat joko tuominneet tai ilmaisseet huolensa Trumpin päätöksestä. Iran, jonka kansalaisia kielto koskee, on CNN:n mukaan kutsunut kieltoa loukkaukseksi ja on sanonut vastaavansa päätökseen nopeasti kieltämällä Yhdysvaltain kansalaisten pääsyn maahan.

- Yhdysvaltain päätös rajoittaa muslimien matkustamista Yhdysvaltoihin, vaikkakin vain väliaikaisesti, on ilmiselvä loukkaus islamilaista maailmaa vastaan ja etenkin suurta Iranin valtiota kohtaan, lauantaina julkaistussa ulkoministeriön tiedotteessa sanottiin.

Ranskan ulkoministerin Jean-Marc Ayrault'n mukaan Trumpin päätös rajoittaa pakolaisten maahantuloa on uuden presidentin päätösten joukossa erityisen huolestuttava.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau on taas reagoinut Trumpin toimiin toivottamalla siirtolaiset tervetulleiksi.

- Kaikki, jotka pakenevat vainoa, terroria ja sotaa, kanadalaiset toivottavat teidät tervetulleiksi riippumatta uskonnostanne. Monimuotoisuus on vahvuutemme, Trudeau kirjoitti Twitterissä.

YK:n siirtolaisuusjärjestö IOM ja pakolaisjärjestö UNCHR ovat kehottaneet Yhdysvaltoja jatkamaan maan pitkään jatkunutta perinnettä konflikteja ja vainoa paenneiden suojelussa.

Trumpin päätös on kuitenkin kerännyt myös kiitosta hänen kannattajiltaan. Myös Tshekin presidentti Milos Zeman ja Hollannin äärioikeistolaisen vapauspuolueen johtaja Geert Wilders ovat kehuneet päätöstä.

- USA:n presidentti Trump suojelee maataan, hän on huolissaan maansa kansalaisten turvallisuudesta. Täsmälleen se, mitä EU:n eliitti ei tee, Zemanin tiedottaja kommentoi asiaa BBC:n mukaan Twitterissä.

Geert Wilders puolestaan tviittasi tekevänsä samoin ja lisäsi toivovansa, että Trump lisää listalle pian muitakin islamilaisia maita kuten Saudi-Arabian.

Trump kiellosta: Toimii erittäin mukavasti

Trump itse on kommentoinut tilannetta toteamalla, että hänen mielestään kielto toimii "erittäin mukavasti".

- Tämä on nähtävissä lentokentillä, tämä on nähtävissä kaikkialla, Trump sanoi toimittajille.

Sen jälkeen, kun Trump allekirjoitti asetuksen perjantaina, on kaksi irakilaismiestä pidätetty JFK:n kentällä New Yorkissa ja useat lentoyhtiöt ovat estäneet muslimimaiden kansalaisia nousemasta Yhdysvaltoihin lähteviin koneisiin. Toiseksi ei vielä ole tiedossa, kuinka moneen matkustajaan Trumpin päätös on vaikuttanut.

Kaksoiskansalaiset ja oleskeluluvan saaneet kiellon piirissä

Trumpin asettama maahantulokielto seitsemän maan kansalaisille on herättänyt epävarmuutta siitä, ketkä pääsevät maahan.

Maahantulokielto koskee myös asetuksessa mainittujen muslimimaiden kaksoiskansalaisia ja pysyvän oleskeluluvan maasta jo saaneita. Matkoilla olevia oleskeluluvalla Yhdysvalloissa asuvia päästetään viranomaisten mukaan takaisin "harkinnanvaraisesti".

Presidentin asetus koskee Syyrian, Irakin, Iranin, Jemenin, Libyan, Somalian ja Sudanin kansalaisia. Suomessa on Tilastokeskuksen tietojen mukaan noin 11 000 ihmistä, joita väliaikainen maahantulokielto Yhdysvaltoihin koskettaa kaksoiskansalaisuuden takia. Suomen kaksoiskansalaisten määrästä kertoi Helsingin Sanomat.

