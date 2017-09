Trumpin ajama maahantulokielto umpeutuu tänään - ilmoitusta uusista rajoituksista odotetaan

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin ajama maahantulokielto tiettyjen muslimimaiden kansalaisille umpeutuu tänään.

Trumpin asetuksella antama maahantulokielto on koskenut Iranin, Jemenin, Libyan, Somalian, Sudanin ja Syyrian kansalaisia. He ovat voineet matkustaa Yhdysvaltoihin vain, jos ovat pystyneet osoittamaan, että heillä on yhteys henkilöön tai organisaatioon siellä.

Valkoisen talon odotetaan tänään ilmoittavan uusista matkustusrajoituksista. Ei ole tiedossa, mitä maita ne koskevat.

Amerikkalaismedian mukaan luvassa on tarkemmin räätälöityjä rajoituksia siihen, minkä maiden kansalaiset voivat matkustaa Yhdysvaltoihin.

Valkoisen talon lähteiden mukaan maita on arvioitu muun muassa sen mukaan, miten hyvin ne tarkistavat omien kansalaistensa taustoja sekä jakavat terrorismiin littyviä tietoja Yhdysvaltojen kanssa.

- Trumpin hallinto haluaa varmistaa, että Yhdysvaltoihin matkustavat ihmiset on tarkastettu kunnolla ja että niitä, jotka eivät tänne kuulu, ei päästetä maahan, sanoi kotimaan turvallisuudesta vastaavan viraston tiedottaja Jonathan Hoffman sanomalehti New York Timesille.

