Trumpia vastustavien protestit äityivät mellakoiksi Washingtonissa

Yhdysvalloissa mielenosoittajat ja poliisi ovat ottaneet yhteen pääkaupungissa Washingtonissa, kertoo CNN.

Uutiskanava mukaan yli 90 ihmistä on pidätetty.

Protestoijat ovat heitelleet poliiseja kivillä ja saaneet vastaansa kyynelkaasua sekä tainnutuskranaatteja.

Trumpin vastaisissa mielenosoituksissa marssittiin vain pari korttelia Valkoisesta talosta. KUVA: Joel Maisalmi

Erilaisiin mielenilmauksiin valmistauduttiin presidentti Donald Trumpin aloittaessa puhettaan. Parin korttelin päähän Valkoisesta talosta, McPhersonin aukiolle oli pystytetty teltta, jossa eri liikkeiden aktivistit kokoontuivat.



Kovaääniseen puhunut nainen kehotti ihmisiä nostamaan kätensä pystyyn ja marssimaan Trumpin edustamaa politiikkaa vastaan. Kylteissä Trumpin politiikka rinnastettiin fasismiin.



Erään miehen rintanapissa kehotettiin rakastamaan Trumpin vihaa, ”Love Trump’s hate”.

Tiana Trutnalle uuden presidentin vastaiseen mielenosoitukseen oli itsestään selvää. KUVA: Joel Maisalmi

Tiana Trutnalle oli itsestään selvää, että hän osallistuu Trumpin vastaisiin mielenosoituksiin virkaanastujaispäivänä.



– Koen, että minun täytyy osoittaa mieltäni Trumpin edustamaa rasismia ja myös esimerkiksi transfobiaa vastaan. Muutos Obamaan on niin suuri. Meidän täytyy taistella, Trutna sanoo.



Trutna on ollut aiemminkin aktiivinen yhteiskunnallisissa asioissa ja marssinut muun muassa Black lives matter -liikkeessä. Trutna aikoo jatkaa protestia myös lauantaina. Silloin pääkaupungissa ja useissa muissa kaupungeissa järjestetään naisten marssi.

Liz Biney puolestaan löysi toisenlaisen tavan vastustaa Trumpia: hän oli menossa rukoustilaisuuteen, jossa papin, rabin ja imaamin oli tarkoitus käyttää puheenvuoro.



– En ole uskonnollinen ihminen, mutta uskon rakkauden uskontoon. Rakkaus ja kunnioitus toisia kohtaan ovat tärkeimpiä. Haluan olla edistämässä niitä tällaisena päivänä, Biney kertoi.

Liz Biney meni virkaanastujaisten ajaksi rukoustapahtumaan. KUVA: Joel Maisalmi

Biney on kotoisin Karibiasta, mutta on asunut Yhdysvalloissa jo 40 vuotta. Hänen mukaansa rasismi ja suvaitsemattomuus ovat todellisia ilmiöitä Yhdysvalloissa.



– Sen näkee esimerkiksi siitä, että mustia miehiä on maan vankiloissa epäsuhtaisesti enemmän kuin valkoisia miehiä, Biney sanoo.



Biney oli menossa myöhemmin perjantaina kirkon järjestämään koulutukseen, jossa opetetaan, kuinka puolustaa hyökkäyksen kohteeksi joutuneita vähemmistöjen edustajia.



– Trump on vain yksi mies. En pelkää häntä. Tiedän kuitenkin, kuka minä olen.

Katso video: