Trump vierailee Venäjä-kohun keskellä Pariisissa vahvistamassa siteitä Ranskaan

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kahdenvälinen suhde ei alkanut keväällä erityisen hyvin, mutta torstain lehdistötilaisuudessa he korostivat Yhdysvaltojen ja Ranskan yhteistyön historiaa ja loivat kuvaa läheisestä liittolaisuudesta. Trump vierailee parhaillaan Pariisissa, jonne Macron on hänet kutsunut osallistumaan Ranskan kansallispäivän juhlintaan.

Varsinkin Trump kehui Ranskaa ja Macronia vuolaasti ja kutsui maiden välistä ystävyyttä rikkoutumattomaksi. Macron oli pidättyväisempi, mutta sanoi hänkin istuvansa Trumpin kanssa illalliselle ystävinä.

Tilaisuudessa ääneen päässeet neljä toimittajaa käyttivät kuitenkin tilaisuutta hyväkseen kysyäkseen vaikeita kysymyksiä presidenteiltä, jotka eivät kumpikaan erityisen usein vastaile suoraan toimittajille.

"Ilmastosopimukseen liittyen saattaa tapahtua jotain"

Ainoana amerikkalaisena puheenvuoron saanut toimittaja yritti saada Trumpin ottamaan suoraan kantaa siihen, toimiko hänen poikansa oikein vai väärin suostuessaan tapaamaan "Venäjän valtion asianajajaksi" nimitetyn naisen, jonka luvattiin toimittavan hänelle Trumpin vastaehdokkaan Hillary Clintonin kannalta haitallisia asiakirjoja. Toimittaja kysyi myös, johdettiinko Trumpia itseään harhaan niin, ettei hän tiennyt poikansa järjestämästä tapaamisesta.

Trump väisti molemmat kysymykset ja vähätteli poikansa järjestämän tapaamisen merkitystä.

Ranskalaistoimittaja kysyi Pariisin ilmastosopimuksesta, josta Trump on Euroopan johtajien suureksi harmiksi päättänyt irrottautua. Macron oli todennut jo alkupuheenvuorossaan, että ilmastoasioista hän ja Trump ovat tunnetusti erimielisiä, mutta on tärkeää jatkaa keskustelua asiasta.

Trump puhui aiheesta tyylilleen ominaisen epämääräisesti.

- Pariisin sopimukseen liittyen saattaa tapahtua jotain. Saa nähdä. Jos tapahtuu, se on upeaa, ja jos ei, sekin on ok, hän sanoi.

Toinen ranskalaistoimittaja kysyi, seisooko Trump yhä aiemman näkemyksensä takana, että Pariisi ei ole enää Pariisi viimeaikaisten terrori-iskujen vuoksi. Presidentti oli jo alkupuheenvuorossaan kutsunut kaupunkia kauniiksi ja rauhalliseksi. Kysymykseen hän vastasi kehumalla Macronia.

- Kaikki järjestyy, sillä teillä on hieno presidentti. Teillä on ihminen, joka johtaa tätä maata oikein.