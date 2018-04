Trump vetää Venäjä-pakotteet takaisin – Valkoisessa talossa epäselvyyttä strategioista

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump jarrutteli maanantaina maan aiempaa ilmoitusta kohdistaa lisäpakotteita Venäjään. The Washington Post ja The New York Times -lehtien mukaan tällä hetkellä näyttää siltä, että pakotteita ei toistaiseksi ole tulossa.

Sunnuntaina Yhdysvaltojen YK-lähettiläs Nikki Haley kertoi, että Yhdysvallat aikoo kohdistaa pakotteita venäläisiin yrityksiin, joilla on yhteyksiä Syyrian presidenttiin Bashar al-Assadiin. Venäjä tuomitsi pakotteet tuoreeltaan. Pakotteiden taustalla oli Syyriassa aiemmin tehty kemiallinen isku.

Haley kertoi sunnuntaina CBS:lle, että pakotteista kertoisi tarkemmin maanantaina Yhdysvaltain valtiovarainministeri Steven Mnuchin. Maanantaina valkoisesta talosta kiistettiin Haleyn sanomiset. Valkoisen talon tiedottaja Sarah Huckabee Sanders totesi, että valkoinen talo harkitsee ylimääräisiä pakotteita ja päätös niistä tehdään lähitulevaisuudessa. Puhuessaan myöhemmin toimittajien kanssa Sanders totesi, että presidentti on tehnyt selväksi aikovansa olla tiukka Venäjää kohtaan, mutta haluaa samaan aikaan säilyttää hyvät suhteet.

Lehtien haastattelemien sisäpiirilähteiden mukaan Valkoisessa talossa on ollut epäselvyyttä siitä, minkälainen strategia Trumpilla ylipäätään on Venäjää ja Syyriaa kohtaan. Lehtien mukaan tapaus on hyvä osoitus kismasta, joka vallitsee Trumpin ja hänen neuvonantajiensa välillä. Suurin syy sanojen takaisinvetämiseen tuntuu olevan se, että Trump ei ole ollut valmis pakotteisiin. Hän ei ole pitänyt niitä tarpeellisina, sillä Moskovasta Yhdysvaltojen, Ranskan ja Britannian ilmaiskuihin on vastattu lähinnä mahtailulla tekojen sijaan.

Pakoteidean kerrotaan lisäksi ilmestyneen Trumpin pöydälle vasta maaliskuussa. Trump pyysi itselleen listaa toimenpidevaihtoehdoista, jos Syyriassa tai muualla tapahtuisi Yhdysvaltojen huomiota kaipaavia iskuja. Lista tehtiin, mutta sen ensimmäiset kohdat jouduttiin käyttämään Britannian myrkkyskandaaliin. Tukeakseen liittolaisiaan ja EU-maita Yhdysvallat karkotti 60 venäläisdiplomaattia Yhdysvalloista. Hallituslähteiden mukaan talouspakotteet ovat edelleen pöydällä, ja ne odottavat vain Venäjän seuraavaa siirtoa. Toistaiseksi Trump ei ole antanut lupaa niiden toteuttamiseen.

Haley ei ole kommentoinut pakoteasiaa julkisuudessa sunnuntain jälkeen. Lehtien mukaan suunnanmuutos on kolaus Haleyn uskottavuudelle. Haley on voinut saada käsityksen pakotteista kuitenkin suoraan Trumpilta itseltään, sillä hän tapaa tätä säännöllisesti ja käy läpi suunniteltuja lausuntojaan. Usein keskustelut jäävät kahdenkeskiseksi. Osa valkoisen talon viranomaisista on sitä mieltä, että Haley meni televisiohaastattelussa asioiden edelle ja teki virheen, joka "täytyy siivota pois". Monet kuitenkin epäilevät tätä, sillä Haley on kurinalainen ja tarkka julkisista esiintymisistään.

Molempien lehtien mukaan Yhdysvallat viestitti jo tuoreeltaan Haleyn kommenttien jälkeen venäläisille virkamiehille, ettei mitään pakotteita ole tulossa. Tämän vuoksi Venäjäkään ei reagoinut pakoteasiaan jyrkemmin.