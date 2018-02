Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että voisi harkita opettajien aseistamista uusien kouluampumisten ehkäisemiseksi.



Trump toi idean esille tavatessaan Marjory Stoneman Douglas -koulun oppilaita ja kouluampumisen uhrien omaisia Valkoisessa talossa. 17 ihmistä kuoli viime viikolla kouluampumisessa oppilaitoksessa. Teosta epäillään 19-vuotiasta koulun entistä oppilasta.



Trumpin mukaan osa opettajista voitaisiin kouluttaa käyttämään aseita pelotteeksi mahdollisille kouluampujille. Trumpin mukaan ase annettaisiin vain niille, jotka ovat "hyvin päteviä aseiden käsittelyssä".



– Minulla on niin monia ideoita, muilla on monia ideoita, ja me valitsemme tärkeimmät ideat ja teemme työtä toteuttaaksemme ne. Se ei jää puheeksi. On kestänyt liian kauan, Trump muun muassa sanoi.



Keskustelu maan aselaeista on käynyt entistä kiivaampana Yhdysvalloissa Floridan kouluampumisen jälkeen. Eilen Trump kertoi tukevansa itselataavien aseiden tulinopeutta lisäävien lisäosien kieltämistä. Trump sanoi allekirjoittaneensa muistion, joka määrää säädöksen valmistelun oikeusministeriössä.

"Luotan, että teet oikein"

Valkoisessa talossa järjestettyyn tapaamiseen osallistui muun muassa Julia Cordover, joka on yksi Marjory Stoneman Douglas -koulun oppilaista.



– Olin tarpeeksi onnekas pystyessäni palaamaan koulusta kotiin, toisin kuin jotkut muut luokaltani. On erittäin pelottavaa, että monilla ihmisillä ei ole tätä mahdollisuutta olla täällä, Cordover sanoi puheessaan presidentille.



– Mielestäni on paljon tehtävää... Olen luottavainen, että teet oikein, Cordover sanoi Trumpille.



Samuel Zeif menetti läheisen ystävänsä ampumisessa ja painotti, että on pysyttävä vahvana niiden puolesta, joilla ei ole enää ääntä.



– Ei anneta tämän enää toistua ikinä. Pyydän, Zeif sanoi Trumpille.



– En ymmärrä, miksi silti voin edelleen mennä kauppaan ja ostaa sota-aseen, Zeif jatkoi viitaten ystävänsä menettämiseen.



Tapaamisessa niin ikään mukana ollut Andrew Pollack menetti kouluampujan luoteihin 18-vuotiaan tyttärensä. Pollack sanoi Trumpille muun muassa, että Floridan koulun ampujan kaltaisten ihmisten on liian helppoa hankkia aseita.



– Petimme maana lapsemme. Tällaista ei pitäisi tapahtua, Pollack sanoi.



Poliisi alkaa kantaa kiväärejä kouluissa Floridassa



Piirikunnassa, jossa Marjory Stoneman Douglasin koulu sijaitsee, poliisi alkaa kantaa kiväärejä koulujen alueilla, kertoo paikallispoliisi. Browardin piirikunnan sheriffi Scott Israel sanoi tiedotustilaisuudessa, että pätevät ja koulutetut poliisit voivat vastedes kantaa kiväärejä koulujen alueella. Kiväärejä saa säilyttää koulun alueella vain lukituissa poliisiautoissa.



Israelin mukaan alueen kouluviranomaiset tukevat ajatusta aseistetuista poliiseista koulualueilla.



Asiasta uutisoi muun muassa NBC.



CNN:llä Trumpin ideaan opettajien aseistamisesta kantaa ottanut Israel sanoi, ettei opettajia pitäisi aseistaa. Hänen mukaansa opettajien pitäisi opettaa.