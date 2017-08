Trump uhkasi Pohjois-Koreaa tulella ja raivolla

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi tiistaina Pohjois-Koreaa "tulella ja raivolla", jos se jatkaa Yhdysvaltojen uhkailua.

– Pohjois-Korean on parasta olla uhkailematta Yhdysvaltoja. Muuten he kohtaavat tulen ja raivon, jollaista maailma ei ole aikaisemmin koskaan nähnyt, Trump sanoi puhuessaan New Jerseyssä.

Amerikkalaismedia kertoi tiistaina, että Pohjois-Korea on todennäköisesti jo onnistunut tekemään pienikokoisen ydinaseen, joka voidaan panna risteilyohjukseen. Aikaisemmin maan on otaksuttu olevan vielä jonkin ajan päässä kehityksen tästä vaiheesta.