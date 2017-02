Trump tviittasi jälleen "valemedioista"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jälleen tviitannut "valemedioista". Presidentin mukaan "valemediat" eivät tietoisesti kerro totuttaa. Tästä aiheutuu hänen mukaansa suuri vaara Yhdysvalloille.

Trump nosti myöhään perjantaina julkaisemassaan tviitissä esille New York Times -lehden, josta on presidentin mukaan tullut vitsi. Samoin on käynyt hänen mukaansa CNN:lle.

Valkoinen talo esti perjantaina useiden medioiden pääsyn Trumpin tiedotuspäällikön Sean Spicerin lehdistötapaamiseen. Pääsy evättiin muun muassa New York Timesiltä, CNN:ltä, BBC:ltä ja Politico-verkkolehdeltä.

Lisäksi Time-lehden, uutistoimisto AP:n ja USA Today -lehden toimittajat kieltäytyivät osallistumasta tilaisuuteen protestina kollegoidensa porttikiellolle. Tilaisuuteen osallistui toimittajia sekä Breitbartin kaltaisista oikeistomediasta että valtavirran tiedotusvälineistä kuten Wall Street Journalista, ABC:sta ja CBS:stä.

Tapaamisesta poissuljetuille toimittajille selitettiin CNN:n mukaan paikan päällä, etteivät nämä olleet osallistujalistalla.

"Kehityssuuntaa ei voi hyväksyä"

Muun muassa CNN ja New York Times ovat kommentoineet Valkoisen talon päätöstä. CNN:n sanoo tiedotteessaan, ettei tällainen kehityssuunta ole hyväksyttävää Trumpin Valkoiselta talolta. New York Timesin päätoimittaja Dean Baquet puolestaan kirjoitti, ettei mitään tällaista ole tapahtunut Valkoisessa talossa sinä aikana, kun lehti on raportoinut eri hallintojen toimista.

Myös presidenttiä seuraavien toimittajien yhdistys esitti tapauksesta jyrkän vastalauseensa. Se kehotti tilaisuuteen osallistuneita tiedotusvälineitä jakamaan materiaalinsa niiden kanssa, joita ei päästetty sisään.

