Trump: Tviittailuni ei ole presidentillistä vaan nykypresidentillistä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolustaa jälleen kiihkeää tviittailuaan, joka häpäisee arvostelijoiden mielestä koko presidentti-instituution.

Trump tviittaa, että hänen sosiaalisen median käyttönsä ei ole presidentillistä vaan se on nykypresidentillistä. Tviitti päättyy hänen mantraansa Make America Great Again ja huutomerkkiin.

Trump on hyökännyt taas myös uutismediaa vastaan ja väittänyt, että se yrittää vain hiljentää hänet ja hänen kannattajansa. New York Timesin mukaan Trump sanoi, etteivät hänen arvostelijansa onnistu, koska hän on presidentti ja hänen kriitikkonsa puolestaan eivät.

- Kansa tietää totuuden. Valemedia yritti estää meitä pääsemästä Valkoiseen taloon. Mutta minä olen presidentti ja he eivät ole, Trump julisti kannattajilleen Washingtonissa lauantaina.

Senaattori: Tällainen ei ole normaalia

Viimeisin tviittikohu koskee kahden tv-toimittajan ryöpyttämistä ja kiusaamista. MSNBC -uutiskanavan toimittajat Joe Scarborough ja Mika Brzezinski ovat syyttäneet Trumpia uhkailusta ja kiristämisestä.

Scarborough'n mukaan heihin otettiin Valkoisesta talosta yhteyttä moneen kertaan. Yhteydenotoissa sanottiin, että Nation Enquirer -lehti julkaisee Scarborough'sta ja hänen puolisostaan Brzezinskista hyvin kielteisen jutun, elleivät Scarborough ja Brzezinski pyydä Trumpilta anteeksi kriittistä uutisointiaan.

Twitterissä Trump on haukkunut Brzezinskiä hulluksi, jolla on alhainen älykkyysosamäärä. Tviitissä Trump väitti Brzezinskin myös vuotaneen verta kasvojenkohotusleikkauksen jäljiltä. Scarborough puolestaan on Trumpin luonnehdinnan mukaan psykopaatti.

Trumpin käytös Twitterissä on järkyttänyt niin demokraatteja kuin republikaanejakin, joista monet katsovat hänen menneen viimeistään nyt liian pitkälle. Esimerkiksi republikaanisenaattori Ben Sasse on todennut, ettei tällainen ole normaalia eikä presidentin arvovallan mukaista.

Mielenosoituksissa vaaditaan Trumpille virkasyytettä

Yhdysvalloissa järjestetään tänään useita mielenosoituksia, joilla vaaditaan virkasyytteen nostamista presidentti Trumpia vastaan. Mielenosoituksen verkkosivuilla kongressia vaaditaan nostamaan virkasyyte Trumpia vastaan.

- Kongressin edustajien on jo aika tehdä työnsä ja aloittaa virkasyyteprosessi presidenttiä vastaan, sivuilla sanotaan.

Tapahtuman verkkosivuille on listattu kymmeniä kaupunkeja, joissa marssi aiotaan järjestää.

Mielenosoittajat syyttävät Trumpia muun muassa rikkeistä perustuslakia vastaan. Marssin Facebook-sivulla Yhdysvaltojen sanotaan vajonneen kriisiin Trumpin virkaanastumisen jälkeen.

Jos kongressi asettaa presidentin virkasyytteeseen ja toteaa hänet syylliseksi, hänen on erottava virastaan. Näin ei ole koskaan aiemmin käynyt.

Trumpia vastaan on kaavailtu syytettä liittyen liittovaltion poliisin FBI:n tutkintaan hänen kampanjansa epäillyistä Venäjä-kytköksistä. Myös Trumpin bisnesimperiumi ja presidentin sen kautta mahdollisesti saama hyöty on herättänyt arvostelua.

Virkasyyteprosessi on kuitenkin pitkä ja tämänhetkisessä poliittisessa tilanteessa hyvin epätodennäköinen. Syytteen nostamisesta päättää kongressi, joka on tiukasti republikaanien käsissä.

Ainakin Philadelphiassa aiotaan järjestää vastamarssi, jolla tuetaan Trumpia, kertoo paikallinen Philly voice -julkaisu.

- Median epäoikeudenmukaisuuden ja valeuutisten hyökätessä presidenttiämme vastaan jatkuvasti, on tärkeää, että osoitamme tukemme hänelle, vastamarssin verkkosivulla kerrotaan.

