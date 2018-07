Trump totesi puhuneensa Helsingissä väärin, mutta kritiikki ei laannu – ex-FBI-pomo kehotttaa äänestämään demokraatteja

Mahdolliset menestykset nähdään vasta tulevaisuudessa. Kaikki tulevaisuuden tietäjät: toivokaa parasta.

Se, että Trump näyttää aika vahvasti olevan Putinin liivintaskussa, ei välttämättä tule olemaan Venäjälle menestys. Yhdysvallat on demokratia, missä valta ei ole keskittynyt presidentin käsiin vaikka moni niin kuvittelee. Kongressin valta on siellä aika suuri, ja Yhdysvallat on myös oikeusvaltio. Näinhän sen maailman vanhimmassa yhä toimivassa demokratiassa tulee ollakin.

Trumpin porukoiden mahdollinen yhteispeli venäläisten kanssa on poikimassa Venäjälle lisää sanktioita. Putinin peli on tässäkin kääntynyt tätä politiikan suurmestaria vastaan. Näinhän on Ukrainassa ja näyttää kääntyvän myös Syyriassa. Maailma on vain niin monimutkainen, että sitä ei kukaan voi hallita. Putinin politiikan "suunnitelmatalous" ei siksi myöskään toimi. Uusi geopoliittinen järistys väijyy nurkan takana.