Trump toisti omituiset Ruotsi-puheensa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistanut vihjailunsa Ruotsin huonosta tilasta. Republikaanien CPAC-kokouksessa puhunut Trump ei täsmentänyt vieläkään, mitä Ruotsissa on tapahtunut, mutta päivitteli, että vain harva media on kirjoittanut asiasta.

Trump kehotti kuulijoitaan myös ottamaan selvää, mitä tapahtuu Saksassa ja Ranskassa. Tällä Trump viittasi Euroopassa tapahtuneisiin terrori-iskuihin, joista hän mainitsi erikseen Pariisin ja Nizzan iskut.

Trump hyökkäsi puheessaan myös "epärehellistä" mediaa vastaan. Trump vaati lehtiä lopettamaan nimettömien lähteiden käytön. Hänen mukaansa näitä lähteitä ei ole olemassakaan ja media keksii uutisensa itse.

Trump myös painotti, ettei ole median vihollinen, vaan ainoastaan valemedian.

Presidentti lupasi myös aloittaa Meksikon vastaiselle rajalle suunnitellun muurin rakentamisen pian, "paljon aikatauluaan edellä".