Trump toimii "nykypresidentillisesti" ja julkaisi pilkkavideon, jossa hän hakkaa uutiskanava CNN:ää

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump jatkoi sunnuntaina hyökkäystään yhdysvaltalaista uutiskanava CNN:ää vastaan. Trump julkaisi Twitterissä muokatun pilkkavideon, jolla hän hakkaa nyrkein vastustajaansa, jonka pään tilalla on CNN:n logo. Mediatietojen mukaan video on showpainiohjelmasta, jossa Trump esiintyi vuonna 2007.

Trump on kritisoinut CNN:ää jo kauan väittäen sen julkaisevan valeuutisia.

CNN:n mukaan video olisi peräisin suositulta Reddit-sivustolta. Redditissä videon julkaissutta käyttäjää onkin onniteltu siitä, että Yhdysvaltojen presidentti jakoi hänen videonsa.

Arvostelijoiden mielestä Trumpin tviitit häpäisevät koko presidentti-instituution. Trump sen sijaan puolusti kiihkeää tviittailuaan vain alle vuorokausi ennen videon jakamista.

Trump tviittasi, että hänen sosiaalisen median käyttönsä ei ole presidentillistä vaan se on nykypresidentillistä. Tviitti päättyi hänen mantraansa Make America Great Again ja huutomerkkiin.

"Hänen tulisi aloittaa työnsä"

CNN:n toimittaja Brian Stelter julkaisi Twitterissä uutiskanavan vastauksen Trumpin tviittiin.

– On surullinen päivä, kun Yhdysvaltojen presidentti kannustaa toimittajien vastaiseen väkivaltaan, CNN:n vastauksessa sanotaan.

– Sen sijaan, että hän valmistautuisi ulkomaanmatkaansa, ensimmäiseen tapaamiseensa Vladimir Putinin kanssa, työstämään Pohjois-Korean tilannetta tai terveydenhuoltouudistusta, hän käyttäytyy lapsellisesti eikä virkansa vaatimalla arvokkuudella.

CNN päättää vastauksensa toteamalla, että uutiskanava jatkaa työtään ja Trumpin tulisi ryhtyä tekemään omaansa.

"Minä olen presidentti"

Trump hyökkäsi lauantaina myös muiden tiedotusvälineiden kimppuun. Presidentti väitti median yrittävän hiljentää hänet ja hänen kannattajansa.

New York Timesin mukaan Trump sanoi, etteivät hänen arvostelijansa onnistu, koska hän on presidentti ja hänen kriitikkonsa puolestaan eivät.

– Kansa tietää totuuden. Valemedia yritti estää meitä pääsemästä Valkoiseen taloon. Mutta minä olen presidentti ja he eivät ole, Trump julisti kannattajilleen Washingtonissa lauantaina.

Trumpin ympärillä on lähiaikoina vellonut myös toinen tviittikohu, kun presidentti on ryöpyttänyt MSNBC -uutiskanavan toimittajia Joe Scarborough'ta ja Mika Brzezinskia. Trump on haukkunut Twitterissä Brzezinskiä hulluksi, jolla on alhainen älykkyysosamäärä. Scarborough puolestaan on Trumpin luonnehdinnan mukaan psykopaatti.

Trumpin käytös Twitterissä on järkyttänyt niin demokraatteja kuin republikaanejakin, joista monet katsovat hänen menneen viimeistään nyt liian pitkälle. Esimerkiksi republikaanisenaattori Ben Sasse on todennut, ettei tällainen ole normaalia eikä presidentin arvovallan mukaista.