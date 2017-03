Trump: Terveydenhuoltouudistuksen onnistuminen oli hyvin lähellä

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoo, että terveydenhuoltouudistuslakiesityksen hyväksyminen oli hyvin lähellä. Toimittajille puhuessaan hän syytti ensi töikseen epäonnistumisesta demokraatteja.

- He eivät aikoneet antaa meille yhtä ainokaistakaan ääntä, presidentin virkahuoneessa puhuva Trump sanoi CNN:n julkaisemalla videolla.

Republikaanien lakiesitys oli Trumpin mukaan "parempi kuin moni tajuaa". Hän korostaa, että perjantaina kaatunut lakiesitys olisi ollut vain yksi osa isompaa kokonaisuutta.

Presidentti huomautti myös, että terveydenhuoltouudistuksen epäonnistumista saattaa koitua republikaaneille hyötyä.

- Olen puolentoista viime vuoden ajan sanonut, että poliittisesti parasta mitä me (republikaanit) voimme tehdä on antaa Obamacaren räjähtää käsiin. Se on jo räjähtämässä käsiin.

Trump sanoo toivovansa, että kun Obamacare kaatuu omaan mahdottomuuteensa, demokraatit ovat valmiita valmistelemaan terveydenhuoltouudistusta yhdessä republikaanien kanssa.

- Saamme lopulta todella upean terveydenhuoltojärjestelmän, hän ennustaa.

Trump lupaa siirtää ripeällä aikataululla huomionsa verouudistukseen. Sekä terveydenhuollon että verotuksen uudistaminen olivat republikaanien keskeisiä vaalilupauksia.

Presidentti sanoo edustajainhuoneen puhemiehen Paul Ryanin nauttivan yhä hänen luottamustaan epäonnistumisesta huolimatta.

- Hän teki todella kovasti töitä.

