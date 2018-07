Trump suomii ex-asianajajaansa Playboy-tähden kanssa nauhoitetusta keskustelusta: "Ehkä laitonta"

Presidentti Donald Trump arvostelee entistä asianajajaansa siitä, että tämä on nauhoittanut keskustelun Playboy-tähden vaientamisesta rahalla. Yhdysvaltalaislehti New York Times kertoi eilen, että Trumpin pitkäaikaisella ex-asianajaja Michael Cohenilla on nauhoitettuna keskustelu, jossa asianajaja ja Trump keskustelevat Playboy-tähden kanssa tälle maksettavasta korvauksesta. Playboy-malli Karen McDougal on kertonut, että hänellä on ollut suhde Trumpin kanssa vuosina 2006-2007.

Trump kommentoi tänään Twitterissä, että on uskomatonta, että asianajaja olisi nauhoittanut asiakkaan keskustelua. Trump tviittasi, että tämä voi olla jopa laitonta.

New York Timesin mukaan liittovaltion poliisi FBI olisi löytänyt nauhan tehtyään ratsian Cohenin toimistoon. Ratsiat olivat osa meneillään olevaa tutkintaa, jossa Cohenia epäillään petoksista tai rikkeistä liittyen vaalikampanjan rahoitukseen.

Trump otti tviitissään kantaa myös ratsiaan.

- Uskomatonta, että hallitus tunkeutuisi asianajajan toimistoon (aikaisin aamulla) - melkein ennenkuulumatonta.

Trumpin nykyinen asianajaja Rudolph W. Giuliani on vahvistanut nauhan olemassaolon, mutta sanoo, että McDougalille ei lopulta päädytty maksamaan mitään. Hänen mukaansa nauha todistaa Trumpin viattomuuden.

McDougalin mukaan hänellä ja Trumpilla oli kuukausia kestävä suhde pian sen jälkeen, kun Trumpin vaimo Melania Trump oli synnyttänyt Barron-pojan. McDougal on kertonut aiemmin CNN:lle, että Trump yritti maksaa hänelle seksistä.

