Trump sanoo olevansa hyvin vihainen, jos republikaanisenaattorit eivät hyväksy terveydenhuoltouudistusta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoittaa olevansa hyvin vihainen, jos republikaanisenaattorit eivät hyväksy terveydenhuoltouudistusta. Presidentti kommentoi asiaa kristillistä ohjelmaa välittävän CBN-tv-yhtiön haastattelussa.

- Istun Oval Officessa (presidentin työhuoneessa) kynä kädessäni odottamassa, että senaattorit antavat sen (uudistuksen) minulle, Trump sanoi jatkaen, että uudistuksen täytyy mennä läpi.

- Heidän (senaattorien) täytyy tehdä se. Heidän täytyy päästä yhteisymmärrykseen ja tehdä se, Trump painotti.

Senaatin kesätauon aloitusta siirrettiin

Senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että senaatti siirtää kesätaukonsa aloittamista kahdella viikolla saadakseen muun muassa terveydenhuoltouudistusta eteenpäin. Ilmoitus asiasta tuli sen jälkeen, kun Trump oli painottanut Twitterissä, että uudistuksen olisi mentävä läpi ennen kongressin elokuista taukoa.

Perinteisesti kesätauko on alkanut heinäkuun lopulla, mutta McConnellin ilmoituksen mukaan tauko alkaa nyt elokuun puolenvälin tienoilla.

Republikaanien terveydenhuoltouudistuksella on tarkoitus korvata niin kutsuttu Obamacare. Uudistus on kuitenkin saanut vastustusta demokraattien lisäksi myös republikaanien riveistä. McConnell tarvitsee äänestyksessä ainakin 50 republikaanin tuen senaatin 52 republikaanista saadakseen esityksen läpi. Uutistoimisto AFP:n mukaan ainakin kymmenen republikaania on aiemmin sanonut, ettei tue nykyistä lakiesitystä..

Linkki juttuun