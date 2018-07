Trump sanoo nyt hyväksyvänsä amerikkalaisten tiedusteluviranomaisten raportit Venäjän vaikutusyrityksistä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi tiistaina Yhdysvaltain olleen huonoimmissa väleissä Venäjään, mutta että tilanne on paranemassa. Trump kommentoi maanantaista tapaamistaan Helsingissä Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa tavatessaan kongressin johtoa Washingtonissa.



Trump sanoi, että hänellä on täysi luotto ja tuki amerikkalaisille tiedustelutoimistoille.



Presidentin mukaan Venäjän toimilla ei ollut mitään vaikutusta vuoden 2016 presidentinvaaleihin. Hän kuitenkin hyväksyy tiedusteluviranomaisten johtopäätökset, että Venäjä yritti vaikuttaa vaaleihin.



Hän kertoi tarkoittaneensa sanoa Helsingissä, että Venäjä saattoi hyvinkin yrittää sekaantua vaaleihin. Trump sanoi hallintonsa toimivansa nyt aggressiivisesti sen puolesta, että tämän vuoden kongressivaaleihin ei vaikuteta ulkoa päin.



Senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell sanoi samassa tilaisuudessa, että senaatti saattaa ryhtyä laatimaan uusia Venäjän-vastaisia pakotteita.



Hän varoitti Venäjää olemaan sekaantumatta syksyn kongressivaaleihin Yhdysvalloissa.



Trump: "Valeuutiset tulossa hulluksi"



Trump tapasi viikon mittaisella Euroopan-matkallaan Nato-maiden johtajat sekä vielä erikseen Britannian pääministerin Theresa Mayn ennen maanantaista Helsingin huippukokousta Venäjän presidentin kanssa.



Trump vähätteli aiemmin tiistaina lähettämässään tviitissä saamaansa kritiikkiä kotimaassaan:



"Minulla oli loistava tapaaminen Naton kanssa, saimme kerätyksi valtavan määrän rahaa, mutta Venäjän Vladimir Putinin kanssa oli vielä parempi tapaaminen. Surullista, että siitä ei raportoitu niin – valeuutiset on tulossa Hulluksi!", hän tviittasi.

Toisessa Twitter-viestissään Trump otti henkilökohtaisen kunnian Naton voimistamisesta. Hänen mukaansa sotilasliitto saa nyt parempaa rahoitusta "vain minun takiani".



"Minulla oli loistava tapaaminen Naton kanssa", hän jatkoi. "Nato oli heikko, mutta nyt se on jälleen vahva (paha Venäjälle). Media vain sanoo minun olleen tyly johtajille, rahasta ei mainita mitään".

