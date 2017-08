Trump sanoo keskustelevansa Xin kanssa Pohjois-Koreasta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo keskustelevansa piakkoin Pohjois-Koreasta Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa. Asiaa toimittajille New Jerseyssä kommentoinut Trump sanoi keskustelevansa Xin kanssa puhelimessa paikallista aikaa perjantai-iltana eli varhain lauantaina Suomen aikaa.

- Olemme työskennelleet tiiviisti Kiinan ja muiden maiden kanssa, Trump myös sanoi.

Aiemmin perjantaina Trump jatkoi sanallista ärhentelyään Pohjois-Koreaa vastaan. Hän muun muassa sanoi, että Pohjois-Korea katuu syvästi, jos maa ryhtyy toimiin Yhdysvaltoja tai sen liittolaisia vastaan.

Trump on myös ilmaissut, että sotilaallinen vaihtoehto Pohjois-Korean varalle on nyt valmiina. Trump kirjoitti Twitterissä, että sotilastoimet on "ladattu ja varmistettu".

Trump tviittasi kuitenkin toivovansa, että Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un valitsee toisen tien.

Pohjois-Korean virallinen uutistoimisto KCNA vastasi Trumpin tviitteihin sanoen, että Trump on ajamassa tilanteen Korean niemimaalla ydinsodan partaalle.

Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen välit ovat viime aikoina kiristyneet. Pohjois-Korea on ilmoittanut harkitsevansa iskua Yhdysvaltain Guamissa sijaitsevan sotilastukikohdan lähelle keskipitkänmatkan ballistisilla ohjuksilla.

Kiina vetosi kumpaankin

Pohjois-Korean merkittävin diplomaattinen liittolainen Kiina on vedonnut molempien maiden johtajiin sanasodan hillitsemiseksi.

- Kehotamme asianomaisia varomaan sanojaan ja tekojaan sekä edistämään jännitteiden lieventämistä ja kasvattamaan keskinäistä luottamusta, sanoi Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Geng Shuang lausunnossaan.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov puolestaan varoitti Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean välisen sanasodan lisänneen jännitteitä.