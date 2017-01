Trump sanoi kunnioittavansa ihmisten oikeutta mielenosoituksiin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo kunnioittavansa ihmisten oikeutta osoittaa mieltään. Trump sanoi Twitterissä, että vaikka hän ei aina ole samaa mieltä protestoijien kanssa, rauhanomaiset mielenosoitukset kuuluvat demokratiaan.

Peaceful protests are a hallmark of our democracy. Even if I don't always agree, I recognize the rights of people to express their views.