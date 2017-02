Trump: Sain perinnökseni sekasotkun

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että sai edeltäjiltään perinnökseen sekasotkun koti- ja ulkomailla. Hän moitti lehdistötilaisuudessaan edeltäjiään muun muassa siitä, että työt kaikkoavat Yhdysvalloista ja että maailmalla on kaaos monissa paikoissa.

- Lähi-itä on katastrofi. Ja Pohjois-Korea... me teemme asialle jotain.

Trump kehui hallintonsa saavutuksia presidenttikauden alussa. Hän lisäsi, että maan kansalaiset ymmärtävät hänen saavutuksiaan, mutta epärehellinen media ei halua niistä kertoa. Hänen mukaansa työpaikat ja tehtaat palaavat jo maahan.

Trump toisti lupauksensa siitä, että Meksikon rajalle rakennetaan muuri.

- Siitä tulee mahtava. Ja sen hinta laskee.

Presidentti kertoi myös antavansa ensi viikolla uuden presidentin asetuksen maahantulosta. Hän kritisoi oikeusistuimien päätöksiä, jotka pysäyttivät edellisen maahantuloa koskevan asetuksen toimeenpanon.

"Flynn teki vain työtään"

Trump sanoi, että virastaan eronnut kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Mike Flynn ei tehnyt väärin puhuessaan Venäjän suurlähettilään kanssa. Hän teki vain työtään puhuessaan muiden maiden edustajien kanssa, Trump sanoi lehdistötilaisuudessaan.

- Olisin käskenyt häntä tekemään niin, jos olisin tiennyt, ettei hän tee sitä.

Trumpin mukaan Flynn ei kuitenkaan kertonut riittävästi ja oikein keskusteluistaan varapresidentti Mike Pencelle, ja sen takia Flynnin oli erottava.

- Hän on hieno mies, Trump kuitenkin sanoi.

Trump toisti, että uutiset hänen väitetyistä yhteyksistään Venäjään ovat kaikki valeuutisia.

Presidentti puhui kahteen kertaan siitä, kuinka lehdistö uutisoi Valkoisesta taloista vuodettujen tietojen perusteella. Laittomien vuotojen on loputtava, hän vaati ja sanoi pyytäneensä oikeusministeriötä tutkimaan asiaa.

Trump arvioi, että vuodot johtuvat siitä, että virassa on edelleen Obaman nimittämiä virkamiehiä.

Lehdistötilaisuudessa Trump käytti pitkät ajat median kritisoitiin jopa yksittäisten kanavien ja ohjelmien tasolla.

Uusi työministeriehdokas on lakimies ja dekaani

Trump ehdottaa Yhdysvaltain uudeksi työministeriksi Alexander Acostaa.

- Minusta hänestä tulee loistava työministeri, Trump sanoi tiedotustilaisuudessa.

Acosta on työskennellyt Floridan liittovaltion syyttäjänä ja on nykyään floridalaisen yliopiston dekaani. NBC:n mukaan hän on aiemmin palvellut George W. Bushin hallinnossa. Jos Acosta valitaan, hän olisi ensimmäinen latinalaisamerikkalainen Trumpin hallinnossa.

Edellinen Trumpin valitsema työministeriehdokas Andrew Puzder vetäytyi pois harkinnasta eilen. Puzderin ehdokkuutta olivat varjostaneet epäilyt hänen menneistä liiketoimistaan.

