Trump saapui toistamiseen hurrikaanin ja tulvien koettelemaan Texasiin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saapui yhdessä puolisonsa Melania Trumpin kanssa hurrikaani Harveyn runtelemaan Houstoniin Texasissa lauantai-iltana Suomen aikaa. Vierailun aikana he tutustuivat hurrikaanin ja jättitulvien aiheuttamiin tuhoihin. Lisäksi he keskustelivat tuhosta selvinneiden ja vapaaehtoisten auttajien kanssa.

Myöhemmin presidenttiparin oli määrä matkustaa naapuriosavaltioon Louisianaan, jota tulvat ovat myös kurittaneet.

Yhdysvaltain neljänneksi suurimmassa kaupungissa Houstonissa on alettu ottaa haparoivia askeleita takaisin normaaliin elämään viikon kestäneiden tulvien jälkeen. Kaupungissa on vaurioitunut 40 000–50 000 kotia, ja kymmenettuhannet kaupunkilaiset ovat joutuneet siirtymään hätämajoitukseen.

Trump on julistanut sunnuntain kansalliseksi rukouspäiväksi Harveyn uhrien muistoksi. Harvey on aiheuttanut ainakin 42 ihmisen kuoleman ja kymmenienmiljardien dollarien aineelliset vahingot.

Edustajainhuone äänestänee avusta ensi viikolla

Trumpin hallinto on pyytänyt kongressilta 7,85 miljardia dollaria Harveyn aiheuttamien tuhojen hoitoon. Summa olisi ensimmäinen maksuerä, jolla pyritään auttamaan Texasia ja Louisianaa toipumaan tulvien aiheuttamista vahingoista.

Yhdysvaltalaismedian mukaan edustajainhuoneen on määrä äänestää pyynnöstä ensi viikolla. Tarkka päivä ei kuitenkaan ole toistaiseksi tiedossa, NBC News kirjoittaa. Edustajainhuoneen puhemies Paul Ryan on sanonut Twitterissä edustajainhuoneen toimivan nopeasti pyynnön suhteen. Myös senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell on sanonut senaatin olevan valmis toimimaan ripeästi asian suhteen.

Yhdysvaltain kongressi palaa tauolta tiistaina.

CNN:n mukaan Valkoinen talo on myös ilmaissut pyytävänsä lisää rahaa Harveyn hoitoon kuun loppuun mennessä.

Texasin kuvernööri Greg Abbott on sanonut, että hänen osavaltionsa saattaa tarvita apuna yli 125 miljardia dollaria, kertoi BBC.