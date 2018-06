Trump reagoi Robert De Niron gaalapuheisiin - "Saanut liian monta iskua päähän"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kritisoinut Twitterissä näyttelijä Robert De Niroa. Trumpin mukaan De Niron älykkyysosamäärä on alhainen ja näyttelijä on saanut liian monta iskua päähänsä oikeilta nyrkkeilijöiltä elokuvissa.

Pitkän linjan näyttelijä De Niro haistatti Trumpille pitkät New Yorkissa sunnuntaina järjestetyssä teatterialan Tony-gaalassa.

Asiasta uutisoi muun muassa CNN, jonka mukaan Trump julkaisi De Niroa -koskevat tviittinsä lentäessään Singaporesta takaisin Yhdysvaltoihin.

