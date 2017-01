Trump-pelossa heijastelee pelko koko maailmanjärjestyksen murroksesta

Joka kolmannen suomalaisen pelot konkretisoituvat 20. tammikuuta, kun Donald Trump astuu virkaansa eli hänestä tulee Yhdysvaltain presidentti.



Lännen Median teettämän kyselyn mukaan Trumpia pelätään erityisesti maailmanrauhan säilymisen ja maailman talouden vuoksi. Monet pelkäävät, että Trumpin aikakaudella sotien riski kasvaa.



Tutkijaa suomalaisten reaktiot eivät yllätä.



– Yhdysvaltain presidentti on maailman vaikutusvaltaisin henkilö, ja hän eittämättä vaikuttaa suoraan tai epäsuoraan koko maailman asioihin. Nyt tähän tehtävään on nousemassa sisä- ja ulkopoliittisesti kokematon henkilö, jonka impulssikontrolli on heikkoa. Aivan varmasti se herättää epävarmuutta ja pelkoa ihmisissä, Turun yliopiston John Morton -keskuksen johtaja Benita Heiskanen sanoo.



Lännen Median kyselyyn vastanneiden mukaan Trump-pelkoa lisää se, miten hän suhtautuu ympäristönsuojeluun sekä ilmastonmuutokseen.



Vaalikampanjan aikana Trump suhtautui skeptisesti ilmastonmuutokseen, kutsuen sitä jopa ”kiinalaiseksi huijaukseksi”.



Sittemmin hän on hieman pyöristellyt kantaansa ja todennut, että ihmisten toiminnalla ja ilmastonmuutoksella saattaa olla jotain yhteyttä keskenään



– Ilmastonmuutos, kyberturvallisuus sekä ympäristökysymykset ovat maailmalaajuisia asioita, jotka eivät liity suoraan Yhdysvaltoihin tai Venäjään tai Syyrian tilanteeseen. Näissä asioissa ihmiset kokevat olevansa samassa veneessä. Jos Yhdysvallat eivät pidä kiinni ympäristösopimuksista, silloin kaikki on heikoissa kantimissa, Heiskanen näkee.



Heiskasen mielestä Trump-pelon taustalla voi olla sekin, että nyt käytyjä vaaleja on seurattu mediassa harvinaisen tiivisti.



Trumpin aiheuttamat skandaalit ja Twitter-töräykset on analysoitu hyvin tarkasti myös suomalaisissa medioissa. Ihmisillä on ollut siis hyvin aikaa muodostaa oma mielipiteensä siitä, mitä Trump edustaa.



– Puolessatoista vuodessa ehtii ehdokkaaseen tutustua hyvin. Toisaalta hänet tunnetaan myös tv-sarjoista, joten monella on selkeä käsitys siitä, mitä hänen julkisuuskuvansa on.



Rauhanliiton puheenjohtaja Tarja Cronbergin mukaan suomalaisten Trump-pelossa ei ole kyse siitä, että Donlad Trump henkilönä olisi jotenkin erityisen pelottava tai vaarallinen.



– Uusi maailmanjärjestys ei ole vielä näkyvissä, mutta samalla entinen on murenemassa. Tämä herättää konkreettista ja aitoa huolta jokaisen arkielämässä. Siksi tässä ei ole kyse vain Trumpista henkilönä, vaan koko tästä murroksesta, Cronberg sanoo.



Ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen (kesk.) ymmärtää suomalaisten pelon Yhdysvaltain presidentiksi nousevaa Donald Trumpia kohtaan. Hän kuitenkin kehottaa laittamaan jäitä hattuun.



– Minusta on hyvä laittaa jäitä hattuun. Diplomatiassa tarvitaan yhteistyötä, ollaanpa henkilöstöstä tai hänen tyylistään mitä mieltä hyvänsä, hän sanoo.



Vanhanen ei kuitenkaan vähättele suomalaisten kokemaa Trump-pelkoa. Jo pelkästään poliittisena ilmiönä suomalaisten reaktiot ovat poikkeavia.



– Pelon määrä on hämmästyttävän paljon, sillä harvoin toisen maan vaalitulos aiheuttaa tällaisia tunteita. Luulen, että se kuvaa sitä, ettei Trumpin linjaa tunneta.



Lännen Media kyselyssä lähes puolet (48%) suomalaisista pelkää Trumpin tuloa presidentiksi.



Eniten suomalaiset pelkäävät maailmanrauhan ja maailmantalouden puolesta. Trumpia pelätään myös hänen maahanmuuttomielipiteiden ja naisia koskevien mielipiteiden vuoksi.



Lännen Median Taloustutkimuksella teettämään tutkimukseen haastateltiin 1078 suomalaista.