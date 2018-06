Trump ottaa valtavan riskin – Pohjois-Korean Kim ei varmasti ilmoita Singaporessa luopuvansa ydinaseista noin vaan

Kun Kim ja Trump saapuvat Singaporeen, toiveita historialliselle tapaamiselle on alettu hillitä. Taustalla vaikuttaa Pohjois-Korean vauras tukija Kiina.

Yhdysvaltain presidentti ei enää puhu Pohjois-Korean ydinaseiden kohtalosta. Pohjoiskorealaisten ihmisoikeudet on sysätty sivuraiteelle.

Pohjois-Korea ei suinkaan aio yhtäkkiä luopua ydinaseistaan ja ohjuksistaan. Pohjoiskorealaiset edellyttävät myös, että heidät palkitaan joka kerran, kun he tekevät myönnytyksiä.

Arvion esittää japanilainen Pohjois-Korean-tuntija Tetsuo Kotani. Hän kuvailee presidentti Donald Trumpin ja yksinvaltiaan Kim Jong-unin tapaamista Singaporessa tiistaina ensimmäisenä ja vaarallisena askeleena pitkällä taipaleella.

Huippukokous on eittämättä historiallinen. Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen johtajat eivät ole tavanneet kertaakaan Korean sodan päätyttyä aselepoon vuonna 1953.

Alun perin Trump vakuutti suostuvansa osallistumaan kokoukseen vain, jos Kim sitoutuu luopumaan ydinaseistaan välittömästi. Viime aikoina Trump ei kuitenkaan ole juurikaan puhunut Pohjois-Korean ydinaseiden kohtalosta vaan on tyytynyt toteamaan, että tapaaminen voi johtaa rauhansopimukseen, joka muodollisesti päättäisi Korean sodan.

– En ole koskaan sanonut, että kaikki on päätettävissä yhden kokouksen aikana. Maidemme väliset suhteet kehittyvät joka tapauksessa myönteiseen suuntaan, Trump sanoi tavattuaan Kimin edustajan Kim Yong-cholin Valkoisessa talossa kesäkuun alussa.

Trump nostaa Kimin vertaisekseen?

Trumpin katsotaan ottavan melkoisen riskin aloittamalla vuoropuhelun Kim Jong-unin kanssa. Pohjoiskorealaiset ovat osoittaneet olevansa viekkaita neuvottelijoita, joilla ei ole tapana noudattaa solmimiaan sopimuksia.

Kokous pönkittää myös vakaviin ihmisoikeusrikoksiin syyllistyneen Kimin arvovaltaa. Aiemmin lähinnä hylkiönä pidettyä Kimiä ja Yhdysvaltojen presidenttiä kohdellaan nyt tasavertaisina johtajina.

Kimin uskotaankin halunneen lähestyä Yhdysvaltoja nimenomaan Trumpin valtakaudella. Trump on ensimmäinen amerikkalainen presidentti, joka ei kiinnitä lainkaan huomiota Pohjois-Korean kauhistuttavaan ihmisoikeustilanteeseen.

Trumpin ei myöskään oleteta käyttäneen kovinkaan paljon aikaa tutustuakseen monimutkaiseen tilanteeseen Korean niemimaalla. Amerikkalaisilla ja pohjoiskorealaisilla asiantuntijoilla on lisäksi ollut poikkeuksellisen vähän aikaa valmistella kokousta.

Kiina painostaa Pohjois-Koreaa taustalla

Noustuaan valtaan isänsä Kim Jong-ilin kuoleman jälkeen vuonna 2011 Kim Jong-un ei tavannut yhdenkään maan johtajaa ennen neuvottelujaan Etelä-Korean presidentin Moon Jae-inin kanssa huhtikuussa. Sen jälkeen Kim on tavannut kahdesti Kiinan presidentin Xi Jinpingin luultavasti saadakseen taustatukea ennen tiistain kokousta.

Kiina on kauan ollut Pohjois-Korean selvästi tärkein liittolainen. Kimin uskotaan pyytäneen Xitä lieventämään Pohjois-Korean vastaisia talouspakotteita, jos neuvottelut Trumpin kanssa sujuvat Kiinankin kannalta myönteisissä merkeissä.

Xin oletetaan painostaneen Kimiä, jotta tämä ei toimisi Kiinan etujen vastaisesti Singaporessa. Pohjois-Korea on täysin riippuvainen muun muassa Kiinasta tuotavasta öljystä, joten Xillä on kiistattomasti vaikutusvaltaa.

Japani huolissaan Trumpin myönnytyksistä

Japani on ainoa maa, jonka aluetta kohti Pohjois-Korea on ampunut ohjuksiaan. Viime vuonna kaksi ohjusta ylitti Japanin toiseksi suurimman saaren, Hokkaidon, ja kaksi muuta upposi mereen Japanin läheisyydessä.

Japanin hallitus on nyt huolissaan siitä, ettei maan näkökantoja oteta huomioon Kim Jong-unin ja Donald Trumpin välisissä neuvotteluissa. Japani on Yhdysvaltojen tärkeimpiä liittolaisia, ja pääministeri Shinzo Abe on lisäksi tehnyt parhaansa luodakseen hyvät henkilökohtaiset suhteet Trumpin kanssa.

Abe toivoo Trumpin vaativan Kimiä luopumaan ohjuksistaan, joita Pohjois-Korea suuntaa kohti Japania. Abe haluaa Trumpin myös vaativan Kimiä vapauttamaan kaikki Pohjois-Korean vuosien saatossa sieppaamat kymmenkunta japanilaista.

Kirjoittaja on Hongkongissa ja Kiinassa vuosia työskennellyt Lännen Median avustaja.