Trump nimitti vävyn neuvonantajaksi – Jared Kushnerilla ei ole appisuhteessa ongelmia

Lehtien vakiomateriaalia ovat tarinat karmeista sukulaisista ja etenkin appivanhemmista. Jared Kushnerilla on tuskin tällaisia kerrottavanaan – tai jos on, hän pitää ne visusti omana tietonaan.



Kushnerilla on useimpia varakkaampi ja vallakkaampi appiukko: Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump.



Kushner, 35, on ollut vuodesta 2009 naimisissa Trumpin vanhemman tyttären Ivanka Trumpin kanssa. Kaksikolla on kolme lasta, joista nuorin syntyi aiemmin tänä vuonna.



Ivanka Trumpin Instagram-tilillä Kushner esiintyy rentona, hymyilevänä ja hellänä isänä. Hän on mukana Trumpin vaalikampanjakuvissa ja tärkeissä kokouksissa, joissa tulevaa presidenttikautta valmistellaan.





Kushner ei ole juuri antanut haastatteluja kuluvan vuoden aikana, mutta yleinen amerikkalaislehdistön näkemys jo vaalikampanjan aikana oli, että hän on appensa uskottu. Kushnerin kerrotaan olleen erittäin merkittävässä roolissa Trumpin vaalivoitossa. Hänen ansiokseen on laskettu etenkin Trumpin kampanjan taitava datan ja digitaalisen median käyttö.



– On vaikeaa liioitella tai tiivistää Jaredin roolia kampanjassa, sanoi Trumpia tukenut miljardööri Peter Thiel Forbes-lehdelle.



– Jos Trump oli pääjohtaja, Jared oli käytännössä toimitusjohtaja.



Yhdysvalloissa on spekuloitu, mihin rooliin Kushner nousee Trumpin hallinnossa. Nyt neuvonantajaksi nimittämisen myötä spekulointi loppuu, mutta keskustelu tulevan presidentin valinnoista ja moraalista vain kiihtyy.



Kiitos veljensä oikeusministeriksi nostaneen John F. Kennedyn, Yhdysvalloissa on nepotismilaki, joka estää Kushnerin nostamisen vaikkapa ministeriksi. Ilmeisesti ainakaan palkattoman neuvonantajan roolille ei kuitenkaan ole esteitä.



Marraskuussa Trump arveli New York Timesin haastattelussa, että Kushner voisi auttaa ratkaisemaan Lähi-idän kriisin.



Kushnerilla ei tiettävästi ole kokemusta konfliktinratkaisusta. Hän on uskonnoltaan juutalainen.



Ivanka Trump on kertonut Forbes-aikakauslehdelle, että Kushner ja isä-Trump löysivät aluksi yhteisen sävelen kiinteistöistä ja hänestä.



Kushnerin tausta on samankaltainen kuin Trumpin. Hänkin on varakkaan kiinteistösijoittajan poika ja on jatkanut samalla alalla. Lisäksi Kushner omistaa New York Observer -lehden.



Monella tavalla Kushner on etuoikeutetusta perheestä ja elämästä: rikas, hyvät koulut käynyt. Vuonna 2006 julkaistun kirjan mukaan hänen isänsä Charles Kushner lahjoitti 2,5 miljoonaa dollaria Harvardin yliopistolle ennen kuin poika hyväksyttiin sinne opiskelijaksi. Kushnereiden yrityksen mukaan väite lahjoituksen ja opiskelupaikan yhteydestä on perätön, Guardian kertoo.



Charles Kushner on myös ajanut poikansa keskelle skandaaleita. Vuonna 2005 hänet tuomittiin vankeuteen muun muassa veronkierrosta.



Kohun aikana kävi ilmi, että Charles Kushner ei epäröi pelata likaista peliä edes omiaan vastaan: hän palkkasi prostituoidun viettelemään siskonsa miehen (joka oli tehnyt yhteistyötä syyttäjän kanssa), kuvautti tapaamisen ja lähetti videon siskolleen.



Kun isä päätyi vankilaan, poika nousi yrityksen kasvoksi.





Oikeudenkäynnissä oli syyttäjänä muuan Chris Christie, joka nykyisin on New Jerseyn kuvernööri – ja joka syrjäytettiin Trumpin siirtymäkauden hallinnon johtajan paikalta. Tästä moni syytti Kushneria ja epäili kostoa.



Kushner itse kielsi tämän Forbesille yhdessä harvoista antamistaan haastatteluista.



– Media on spekuloinut monilla asioilla, ja koska en puhu medialle, he tekevät miten tekevät, mutta en ollut hänen tai hänen henkilökuntansa poistamisen taustalla.