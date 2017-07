Trump näytti ovea henkilöstöpäälliköllensä - tilalle kotimaan turvallisuudesta vastaava ministeri

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on laittanut tehtävästä syrjään Valkoisen talon henkilöstöpäällikkönä toimineen Reince Priebusin. Trump on nimittänyt Priebusin tilalle eläköityneen merijalkaväen kenraalin, nykyisen kotimaan turvallisuudesta vastaavan ministerin John Kellyn.

Asiasta Twitterissä ilmoittanut Trump sanoo, että on iloinen ilmoittaessaan, että hän on valinnut Kellyn Valkoisen talon henkilöstöpäälliköksi. Trump sanoo muun muassa myös, että Kelly on tehnyt vaikuttavaa työtä kotimaan turvallisuudesta vastaavana ministerinä.

Kotimaan turvallisuudesta vastaavan ministeriön tehtävänä on muun muassa vahvistaa rajaturvallisuutta.

Valkoisen talon viestintäjohtaja Anthony Scaramucci on ryöpyttänyt nyt syrjäytettyä Priebusia kovin sanoin. Scaramucci kohautti puheillaan, kun New Yorker -lehden toimittajan kanssa käymänsä keskustelun aikana Scaramucci kutsui kirosanan saattelemana Priebusia paranoidiseksi skitsofreenikoksi. Scaramucci sanoi myös, että Priebus eroaa pian.

CNN puolestaan kirjoitti eilen, että Priebusin asema on jäänyt heikoksi eikä hän ole saanut muodostettua läheistä luottamussuhdetta Trumpin kanssa.

- Haluan kiittää Reince Priebusia palvelustaan ja omistautumisestaan tälle maalle. Saavutimme paljon yhdessä ja olen ylpeä hänestä, Trump sanoi tviitissään.