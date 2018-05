Trump maksoi pornotähden vaientaneelle asianajajalle – Presidentin asianajaja: Trump ei tiennyt tarkkaan maksujen syytä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump korvasi asianajajalleen Michael Cohenille 130 000 dollaria, jotka tämä maksoi pornotähti Stormy Danielsille. Stormy Daniels, oikealta nimeltään Stephanie Clifford, on väittänyt hänellä ja Trumpilla olleen salasuhde vuonna 2006. Cohen maksoi Stormy Danielsin hiljaiseksi presidentinvaalikampanjan aikana.

Trumpin tekemästä maksusta puhui yllättäen Fox Newsille Trumpin oma asianajaja ja New Yorkin entinen pormestari Rudolph W. Giuliani. Giulianin puheista erikoisen tekee se, että Trump on useasti väittänyt, ettei hän ole ollut tietoinen maksusta eikä hän ole maksanut Stormy Danielsille mitään.

Myös Cohen on julkisesti sanonut, ettei Trumpin konsernilla tai Trumpin kampanjalla ole ollut osuutta maksuun, eivätkä he myöskään ole myöhemmin korvanneet Cohenille maksusta aiheutuneita kuluja. Cohenin mukaan hän maksoi Stormy Danielsille omasta pussistaan.

– Presidentti maksoi takaisin, Giuliani sanoi Fox Newsille keskiviikkona.

– Hän ei tiennyt maksun tarkempia yksityiskohtia, ainakaan minun tietääkseni, mutta hän tiesi yleisestä järjestelystä, jonka mukaan Michael hoitaisi tämän kaltaiset asiat, aivan kuten minäkin hoidan asiat omien asiakkaideni kanssa. Minä en usein vaivaa asiakkaita kaikilla pienillä asioilla, joita tulee vastaan. Asiakkaat ovat kiireisiä ihmisiä, Giuliani totesi.

Giuliani totesi The Washington Postille ja The New York Timesille, että Trump oli tietoinen hänen Fox Newsille antamastaan haastattelustaan. Hän oli yhteydessä Trumpiin ja muuhun lakitiimiin ennen ja jälkeen haastattelun. Haastattelun tarkoituksena oli tuoda esiin se, ettei Trumpin presidentinvaalikampanjaan tarkoitettuja rahoja ole käytetty väärin.

Giuliani kertoi The Washington Postille myös sen, että Cohen tiesi jossain vaiheessa saavansa Trumpilta korvauksen maksusta, kuten usein on tapana muidenkin kulujen kanssa. Trump maksoi Cohenille useassa erässä vaalien jälkeen, noin 35 000 dollaria kuussa omalta henkilökohtaiselta tililtään. Kokonaisuudessaan Trump maksoi Cohenille yli 400 000 dollaria, mutta summa sisältää korvauksia myös muista "satunnaisista kuluista" sekä tietysti Cohenin palkkion. Osa maksuista on päivätty vielä tälle vuodelle.

Giuliani painotti myös, ettei Trump ollut perillä maksujen tarkoista syistä. Trump ymmärsi maksaneensa Cohenille korvauksia Stormy Danielsille suoritetusta maksusta vasta viimeisten muutaman viikon aikana. Huhtikuussa FBI teki kotietsinnän sekä Cohenin toimistoon että kotiin. Cohen on rikostutkinnan kohteena, joka liittyy Cohenin henkilökohtaisiin liiketoimiin.

Giuliani selvensi myös hiukan Trumpin järkeilyä liittyen entisen FBI-pomon James Comeyn erottamiseen. Hänen mukaansa syynä oli se, että Comey ei suostunut julkisesti toteamaan, että Presidentti ei ollut osa Venäjä-tutkintaa.

– Hän erotti Comeyn, koska tämä ei muun muassa sanonut, että hän ei ollut tutkintojen kohteena. (Trump) olisi oikeutettu siihen. Hillary Clintonille tämä suotiin, mutta ei hänelle. Joten hän erotti Comeyn ja totesi: "Olen vapaa tästä tyypistä", totesi Giuliani.

Clintonin epäiltiin lähettäneen salaisia tietoja henkilökohtaisesta sähköpostistaan hänen toimiessaan Yhdysvaltain ulkoministerinä. Kaksi päivää ennen vuoden 2016 vaaleja FBI ilmoitti, ettei selvityksissä löytynyt mitään. Clintonia vastaan ei nostettu syytteitä.