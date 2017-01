Trump määräsi Yhdysvallat irtautumaan TPP-sopimuksesta, lupasi myös norminpurkutalkoot: 75 prosenttia säännöistä pois

Washington kukoisti, mutta kansa ei päässyt jakamaan sen vaurautta. Poliitikot vaurastuivat, mutta työpaikat katosivat ja tehtaat sulkivat ovensa.Valtakoneisto suojeli itseään, mutta ei maamme kansalaisia.Heidän voittonsa eivät ole olleet teidän voittojanne. Heidän saavutuksensa eivät ole olleet teidän saavutuksianne. Sillä aikaa kun he juhlivat, kamppailevilla perheillä kautta maan on ollut vähän juhlimisen arvoista.Kaikki tuo tulee muuttumaan juuri tässä ja juuri nyt, koska tämä hetki on teidän hetkenne. Se kuuluu teille. Se kuuluu jokaiselle tänään tänne kokoontuneelle ja jokaiselle, joka katselee tätä kautta Amerikan.

Tämä liikkeen keskellä on olennainen vakaumus – että tämä kansakunta on olemassa palvellakseen kansalaisiaan.Amerikkalaiset haluavat upeat koulut lapsilleen, turvalliset naapurustot perheilleen ja hyviä työpaikkoja itselleen.Nämä ovat oikeutettuja ja kohtuullisia vaatimuksia.Äidit ja lapset ovat kaupunkiemme slummeissa köyhyysansassa, ruosteiset tehtaat ovat kuin hajallaan olevia hautakivia kansakuntamme maisemassa

Me kaikki nautimme samoista suurenmoisista vapauksista ja me kaikki tervehdimme samaa suurta Amerikan lippua, ja riippumatta siitä, syntyykö lapsi Detroitin kaupunkialueella vaiko tuulten pyyhkimillä Nebraskan tasangoilla, he katsovat samaa yötaivasta ja unelmoivat samoja unelmia, ja he täyttyvät saman kaikkivaltiaan luojan hengityksestä.Niinpä kaikki amerikkalaiset jokaisessa kaupungissa lähellä ja kaukana, pienessä tai suuressa, vuorilta vuorille, valtamereltä valtamerelle – kuulkaa nämä sanat – teitä ei tulla enää koskaan väheksymään.Teidän äänenne, teidän toiveenne ja unelmanne tulevat määrittelemään teidän Amerikkanne kohtalon.Teidän rohkeutenne, hyvyytenne ja rakkautenne tulevat aina ohjaamaan meitä tällä tiellä.

Yhdessä me teemme Amerikasta taas vahvan, me teemme Amerikasta taas vauraan, me teemme Amerikasta taas turvallisen ja kyllä – yhdessä me teemme Amerikasta suuren jälleen kerran