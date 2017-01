Trump lupaa uusia keinoja terroristien maahanpääsyn estämiseksi

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on sanonut maan ottavan käyttöön uusia keinoja ulkomaalaisten terroristien maahantulon estämiseksi. Trump allekirjoitti tiedotustilaisuudessa asetuksen, joka mahdollistaa uudet seulontatavat "radikaalien islamistiterroristien" maahanpääsyn estämiseksi.

Uudet seulontatavat koskisivat siirtolaisina tai pakolaisina Yhdysvaltoihin pyrkiviä.

- Otan käyttöön uusia seulontamenetelmiä radikaalien islamistiterroristien pitämiseksi poissa Yhdysvalloista. Me emme halua heitä tänne, Trump sanoi.

- Haluamme päästää mahan vain niitä, jotka tukevat maatamme ja rakastavat syvästi sen ihmisiä.

Sisältö yhä julkaisematta

Valkoinen talo ei toistaiseksi ole julkaissut asetusta, mutta sen luonnos vuodettiin Yhdysvaltain medialle aiemmin tällä viikolla. Vahvistamattomien tietojen mukaan tarkoituksena on laittaa koko Yhdysvaltain pakolaisten uudelleensijoittamisohjelma tauolle ainakin 120 päiväksi, kunnes uusia seulontaa koskevia sääntöjä on saatu kehitettyä. Lisäksi asetuksen kerrotaan ilmeisesti kieltävän etenkin syyrialaisten pakolaisten saapumisen maahan joko pysyvästi tai kunnes presidentti ilmoittaa, etteivät syyrialaiset pakolaiset ole enää uhka. 30 päivän viisumeita ei myöskään jatkossa myönnettäisi pakolaisille eikä siirtolaisille, jotka tulevat Irakista, Iranista, Libyasta, Somaliasta, Sudanista, Syyriasta tai Jemenistä.

Useat kansalaisvapauksia puolustavat ryhmät sekä terrorismivastaisten toimien asiantuntijat ovat jo etukäteen kritisoineet suunniteltuja tiukennuksia. Kriitikkojen mukaan on epäinhimillistä niputtaa konfliktien uhrit ja heitä uhkaavat tahot yhteen.

Trumpin kannattajat ovat puolustaneet suunniteltuja toimia sanoen, että ne ovat tarpeen, jotta voidaan estää terroriverkosto al-Qaidan ja äärijärjestö Isisin kannattajien pääsy Yhdysvaltoihin pakolaisten joukossa.

"Armeijamme vahvuutta ei kyseenlaista kukaan"

Lisäksi Trump allekirjoitti perjantaina asetuksen, joka mahdollistaa Yhdysvaltain armeijan vahvistamisen muun muassa asehankinnoilla.

- Armeijamme vahvuutta ei kyseenalaista kukaan, muttei myöskään meidän omistautumistamme rauhaan. Me haluamme rauhaa, Trump sanoi.

Presidentti ennakoi, että hallituksen rahan käytöstä päättävä kongressi ilahtuu huomatessaan, että Valkoinen talo haluaa käyttää rahaa armeijaan.

Trump allekirjoitti asetuksia puolustusministeriössä uuden puolustusministerinsä James Mattisin virkavalatilaisuuden yhteydessä. Trump kuvaili tilaisuudessa Mattisia omistautuneeksi mieheksi.

- Hän pitää toiminnasta, Trump sanoi.

Aiemmin perjantaina Mattis määräsi, että kahdesta suurimmasta puolustukseen liittyvästä projektista tehdään kustannusarvio. Kyse oli F-35-hävittäjistä ja uudesta Air Force One -koneesta.

Trump on valittanut, että kummatkin projektit ovat liian kalliita. Hän on ilmaissut, että haluaa lentokonevalmistaja Boeingilta tarjouksen F-18-hävittäjistä. F-35-hävittäjiä tekee Boeingin kilpailija Lockheed Martin, joka on Trumpin mukaan liian kallis.