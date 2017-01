Trump lupaa norminpurkutalkoot: 75 prosenttia säännöistä pois

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on luvannut yritysjohtajille ”massiivisia” veroalennuksia ja sääntelyn rajua karsimista. Trump tapasi tänään 12 suuryhtiön johtajaa ja arvioi heille, että sääntelystä 75 prosenttia voidaan lakkauttaa.

– Alennamme massiivisesti veroja sekä keskiluokalle ja yrityksille, ja se on massiivisesti. Ja isompi juttu, joka yllätti minut, on se, että me karsimme sääntelyä massiivisesti. Me uskomme, että sääntelyä voidaan karsia 75 prosenttia, ehkä enemmän, mutta 75 prosenttia, Trump selosti.

Samalla Trump toisti kampanjalupauksensa, jonka mukaan työpaikkoja Yhdysvaltojen ulkopuolelle siirtäville yhtiöille määrätään tuontivero.

Tapaamisessa olivat muun muassa Fordin, Lockheed Martinin, Johnson & Johnsonin, Dellin ja Teslan toimitusjohtajat.

TPP-sopimus kohta mennyttä

Odotus oli, että Trump aikoo tänään allekirjoittaa asetuksen, joka irrottaa Yhdysvallat Tyynenmeren maiden kanssa solmitusta vapaakauppasopimuksesta (TPP). Asiasta kertoi uutiskanava CNN.

Toissa vuonna allekirjoitettu sopimus ei ole tullut voimaan. Trump vaati Yhdysvaltojen irtaantumista sopimuksesta vaalikampanjassaan ja luonnehti sitä ”työpaikkojen tappajaksi” ja Yhdysvaltojen etujen ”raiskaukseksi”.

TPP-sopimuksen alkuperäinen tavoite on ollut padota Kiinan taloudellisen vaikutusvallan kasvua. Sen ovat allekirjoittaneet Yhdysvaltojen lisäksi 11 Tyynenmeren valtiota.

Trump vaati kampanjassaan myös Yhdysvaltojen vetäytymistä Pohjois-Amerikan maat kattavasta vapaakauppasopimus Naftasta.

