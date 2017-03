Trump laskeutui kohujen aallonharjalta presidentilliseen tyveneen

Yhdysvalloissa ensimmäisen puheensa kongressille pitänyt presidentti Donald Trump esiintyi jopa yllättävän maltillisesti, sanoo Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola STT:lle.

Edellisiin esiintymisiinsä verrattuna Trump korosti positiivisia tulevaisuudennäkymiä ja kansakunnan yhtenäisyyden tärkeyttä, minkä voi tulkita kädenojennukseksi kongressille sekä Yhdysvaltain liikkuville äänestäjille, Aaltola sanoo.

Paine kasvattaa presidentin suosiota muiden kuin tämän ydinkannattajajoukon keskuudessa on ollut kova, Aaltola arvioi. Hän uskoo maltillisen linjapuheen voivan rauhoittaa maan jakautunutta poliittista ilmapiiriä.

Kongressin republikaaniedustajien puheelle antamissa useissa aplodeissa kaikui Aaltolan arvion mukaan tyytyväisyys juuri Trumpin maltillistuneeseen ulosantiin.

- Vain yhdelle äänestäjäkunnalle puhumalla ei Yhdysvalloissa saa tarvittavaa vaalimenestystä. Tämä voi parantaa republikaanien asemia tulevissa välivaaleissa.

Kulmia pyöristelevä puhe

Kongressin edessä ei Aaltolan mukaan nähty ja kuultu sitä Trumpia, joka nostattaa kohuja ja ratsastaa skandaaleilla huomion keskipisteeseen.

- Trump oli se presidentti, jonka amerikkalaiset ovat perinteisesti tottuneet näkemään.

Kongressipuheessa Trump pyöristi kulmikkaita kantojaan jossain määrin muun muassa vapaakaupasta ja Yhdysvaltain suhteista liittolaisiinsa.

- Kun aiemmin Trump on puhunut vapaakaupan vahingollisuudesta Yhdysvalloille, nyt hän sanoi tukevansa vapaakauppaa, kunhan se on reilua kauppaa. Samoin liittolaisuuksille annettiin tukea, kunhan liittolaisuus on reilua, Aaltola sanoo.

Pehmennystä saattoi kuulla myös maahanmuuttokannoissa. Vaikka Trump yhä vakuutti Yhdysvaltain muun muassa kiristävän rajavalvontaa ja seulovan maahanpääsijöiden joukosta vaaralliset maahanpyrkijät, hän sanoi myös uskovansa "positiiviseen maahanmuuttouudistukseen" ja puoluerajat ylittävään yhteistyöhön asiassa.

Ennen puhettaan Trump viittasi Valkoisessa talossa pidetyssä epämuodollisessa mediatapaamisessa jopa mahdollisuuteen sallia paperittomien siirtolaisten jääminen Yhdysvaltoihin, jos nämä eivät ole syyllistyneet vakaviin rikoksiin.

- Tämähän kuulostaa jo vähän Obamalta, Aaltola sanoo.

Ex-presidentti Barack Obaman terveydenhuoltouudistuksen Trump halusi yhä purkaa, mutta samalla säilyttää mahdollisuuden kohtuuhintaisiin terveysvakuutuksiin.

- Tämä kanta kuulosti jo melko ei-republikaaniselta, Aaltola sanoo.

Aiempaa rauhallisempi puhe oli myös sikäli, ettei Trump hyökännyt sen aikana vahvasti mediaa vastaan.

Nato-puheet huojentavat Euroopassa

Pyöristettyjen kulmien lisäksi Trumpin puheessa ei Aaltolan mielestä ollut juuri yllättävää. Vaikka sisä- ja ulkopolitiikan suuria linjoja kuvailtiin nyt aiempaa jonkin verran konkreettisemmin, yksityiskohtia esiteltiin yhä niukalti.

Ulkopoliittisesti puheen tärkein sisältö oli Aaltolan mukaan Trumpin ilmaisema "vahva tuki" sotilasliitto Natolle.

- Nyt se kuultiin ensikertaa Trumpin suusta. Tätä Euroopassa on odotettu.

Hillitseekö Trump hurjan luontonsa?

Siltaarakentava asenne olisi Aaltolan mukaan tarpeen Trumpille myös tulevaisuudessa. Kärkkäys, joka kantoi ehdokas-Trumpin vaalivoittoon, ei enää avita presidenttiä tehtäviensä hoitamisessa. Sillä kun ei saada tarpeellista tukea esimerkiksi kongressilta, Aaltola huomauttaa.

- Taktiikan presidenttinä on oltava eri kuin ehdokkaana. Ehkä oppimiskäyrä on ollut tässä hieman hidas.