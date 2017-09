Trump lakkauttaa USA:han lapsena laittomasti tulleiden suojeluohjelman

Presidentti Donald Trump on päättänyt lakkauttaa suojeluohjelman, joka salli liki miljoonan lapsena laittomasti Yhdysvaltoihin tulleen siirtolaisen jäädä maahan. Trumpin päätöksestä ilmoitti tänään oikeusministeri Jeff Sessions.

DACA-lyhenteellä tunnettu ohjelma oli Sessionsin mukaan perustuslain vastainen. Lisäksi se oikeusministerin mukaan vei työpaikat sadoiltatuhansilta Yhdysvaltain kansalaisilta maassa laittomasti oleville.

DACA-ohjelma oli Trumpin edeltäjän Barack Obaman luomus.

Suojeluohjelmassa mukana olevia ei ole voinut karkottaa, ja heille on myönnetty tilapäinen lupa työskennellä ja opiskella Yhdysvalloissa. Edellytyksenä on, että he ovat tulleet maahan alle 16-vuotiaina.

Valkoisen talon lähteiden mukaan Trump saattaa pitää ohjelman voimassa vielä puoli vuotta, jotta kongressi ehtii kehittää sille korvaajan.

Ohjelman romuttaminen oli yksi Trumpin vaalilupauksista. Ohjelmalla on ollut kongressissa laaja tuki, ja muun muassa republikaani puhemies Paul Ryan on puolustanut sitä.