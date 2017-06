Trump kyseenalaistaa erikoissyyttäjä Muellerin puolueettomuuden

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kyseenalaistanut erikoissyyttäjä Robert Muellerin puolueettomuuden. Mueller tutkii Venäjän väitettyä sekaantumista Yhdysvaltain vaaleihin ja mahdollisia yhteyksiä Trumpin kampanjaan.

Trump väitti Fox News -uutiskanavan lähetyksessä Muellerin olevan entisen FBI:n johtajan James Comeyn hyvä ystävä.

Comey seurasi Muelleria FBI:n johdossa vuonna 2013. Trump erotti Comeyn tehtävästä 9. maaliskuuta.

Georg W. Bushin presidenttikaudella Mueller ja Comey työskentelivät yhdessä, Mueller FBI:n johtajana ja Comey apulaisoikeusministerinä.

Trumpin mukaan jotkut Muellerin tutkintaa varten palkkaamat työntekijät ovat "Hillary Clintonin kannattajia".

Lähetyksessä Trumpilta kysyttiin suoraan, pitäisikö Muellerin jäävätä itsensä Venäjä-tutkinnasta.

- Niin, hän on Comeyn erittäin hyvä ystävä, ja tämä on erittäin kiusallista. Mutta hän on myös -- nähtäväksi jää, Trump vastasi.

Trump kuitenkin sanoi Muellerin olevan "kunniallinen mies".