Trump kommentoi Las Vegasin verilöylyä poikkeuksellisen uskonnollisella lausunnolla

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on kommentoinut Las Vegasin ampumista antamalla poikkeuksellisen uskonnollisen lausunnon.

Uskontoon puheissaan harvoin viittaava presidentti siteerasi Raamattua ja lupasi hallintonsa rukoilevan ampumisessa kuolleiden ja haavoittuneiden sekä heidän omaistensa puolesta.

- Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli, hän lainasi Psalmeja.

Trump myös painotti, että rakkaus voittaa vihan, jota järjetön väkivalta herättää.

Hän korosti Yhdysvaltojen yhdistyvän aina tragedian edessä ja muistutti kansaa yhdistävistä siteistä, joita hänen mukaansa ovat usko, perhe, yhteiset arvot, kansalaisuus, yhteisöllisyys ja yleinen inhimillisyys.

Presidentti lupasi myös täyden tukensa haavoittuneille ja julisti suruliputuksen iskussa kuolleiden muistoksi.

Trump kertoi matkustavansa Las Vegasiin keskiviikkona. Toistaiseksi ei ole tiedossa, vaikuttaako matka hänen aiempiin suunnitelmiinsa vierailla tiistaina Maria-myrskyn runtelemassa Puerto Ricossa.