Trump kannattajilleen: Ette ole enää unohdettuja

Yhdysvalloissa pian presidentinvirkaan astuva Donald Trump on puhunut kannattajilleen kautensa alkua juhlistavassa konsertissa Washingtonissa Lincolnin muistomerkillä.

Trump kiitti äänestäjiään ja kampanjaväkeä. Hän kehui taakseen vaalikampanjansa aikana syntynyttä kansanliikettä vertaansa vailla olevaksi maailmassa.

- Me kaikki tiesimme kampanjan viimeisen kuukauden aikana, että jotain erityistä oli tapahtumassa, Trump sanoi.

- Kannatusmittaukset alkoivat nousta, mutta meille ei haluttu antaa kunniaa. Koska meistä moni unohdettiin. Mutta tepä ette ole unohdettuja enää.

Tuleva presidentti lupasi työskennellä lujasti muun muassa työllisyyden puolesta.

- Nauttikaa ilotulituksista, Trump päätti puheenvuoronsa.

Trumpin kannattaja: Hieno tunne

Konsertin ilmapiiriä on luonnehdittu isänmaalliseksi ja nostalgiseksi. Guardianille puhunut Trumpin kannattaja Chris Lehman, 55, kertoo varanneensa hotellin virkaanastujaisjuhlallisuuksia varten jo ennen vaalituloksen selviämistä, sillä oli suosikkinsa voitosta täysin varma.

- Tämä on historiallinen hetki. Meillä on jälleen presidentti, joka on maastamme ylpeä ja tuo työpaikkoja takaisin maahan. Se on hieno tunne, New Jerseystä matkustanut Lehman sanoo.

- Hän (Trump) sanoo, mitä on mieltä ja puhuu sydämestään. Sitä tietää, että hän puhuu totta ja sellaista presidenttiä on pakko rakastaa.

Katsomossa tyhjiäkin paikkoja

Paikalle Lincolnin muistomerkin alueelle saapui mediatietojen mukaan tuhansia ihmisiä, mutta aivan kaikki ilmaiskonsertin paikat eivät täyttyneet.

Konsertissa esiintyivät muun muassa soul-artisti Sam Moore, The Piano Guys ja 3 Doors Down. Sen avasi Yhdysvaltain armeijan soittokunta.

Etukäteen konserttia varjosti useiden tunnettujen artistien kieltäytyminen esiintymisestä.

