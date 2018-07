Yhdysvaltain presidentiltä Donald Trumpilta odotetaan tänään ilmoitusta siitä, kenet hän nimittää korkeimman oikeuden uudeksi tuomariksi.

Paikka avautui, kun Anthony Kennedy ilmoitti kesäkuussa jäävänsä eläkkeelle. 81-vuotiaan Kennedyn on määrä jättää virkansa heinäkuun lopussa. Hänet on tunnettu maltillisena konservatiivina, jonka ääni usein on ollut ratkaisevassa asemassa.

Senaatti äänestää vielä Trumpin nimeämän tuomarin nimityksestä virkaan.