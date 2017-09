Trump julisti hätätilan Floridaan, Puerto Ricoon ja Neitsytsaarille Irman takia

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on julistanut hätätilan Floridaan, Puerto Ricoon ja Yhdysvaltain Neitsytsaarille Irma-hirmumyrskyn takia. Asiasta kertovat CNN ja ABC News.

Presidentin julistama hätätila tarkoittaa, että näille alueille on helpompi suunnata liittovaltion rahoittamaa apua, jos myrskytuhot paisuvat suuriksi.

Turisteja on evakuoitu Irma-myrskyn tieltä Yhdysvaltain Floridassa ja Karibian lomasaarilla. Irma kasvoi eilen Karibianmerellä voimakkaimman viitosluokan hurrikaaniksi ja sen on varoitettu olevan erittäin vaarallinen. Irma on jo voimakkaampi kuin viime kuun loppupuolella Yhdysvaltain Texasissa ja Louisianassa riehunut Harvey-hurrikaani, joka yltyi voimakkaimmillaan neljännen kategorian hirmumyrskyksi.

Irma-myrskyn odotetaan etenevän ensin Karibian saarille kuten Guadeloupeen ja jatkavan sitten kohti Floridaa ja Haitia. Voimakkaiden tuulien ohella Irma tuo mukanaan rankkasateita, joiden pelätään aiheuttavan hengenvaarallisia tulvia ja mutavyöryjä.

Vielä ei ole varmaa, että myrsky iskeytyy Manner-Yhdysvaltoihin.

Trooppisilla saarilla varaudutaan jättimyrskyyn

Ranskalle kuuluvan Guadeloupen saarella koulut ja virastot on suljettu ja rannikkoalueen asukkaat aiotaan siirtää turvallisemmille alueille. Sairaalat ovat varautuneet kasvattamalla lääkevarastojaan ja varastoimalla ruokaa ja juomavettä.

Lomailijoiden suosimat Ranskan Saint Barthelemyn saari ja Ranskan ja Hollannin jakama Saint Martinin saari ovat myös Irman kulkureitin varrella. Yhteensä evakuoitavaksi on määrätty noin 11 000 saarten asukasta.

Yhdysvalloissa Floridan Key Westin suositulla loma-alueella kaikkia turisteja on määrätty evakuoitumaan. Heitä aletaan siirtää keskiviikkona päivän valjettua paikallista aikaa. Alueen asukkaita koskevaa evakuointimääräystä odotetaan pian tämän jälkeen.

Floridassa kasvoi kauppojen edustoille tiistaina pitkiä jonoja, kun ihmiset hamstrasivat vettä sekä muun muassa paristoja. Moni myös kaatoi puita asuntojensa pihoilta estääkseen ennakolta myrskytuhoja.

