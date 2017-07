Trump Jr julkaisi sähköpostikeskustelunsa liittyen venäläisasianajajan tapaamiseen - isä Trump kehui poikaansa avoimuudesta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin poika Donald Trump Jr on julkaissut Twitter-tilillään sähköpostikeskustelun, joka johti venäläisen asianajajan Natalia Veselnitskajan tapaamiseen New Yorkissa viime vuonna. Trump Jr julkaisi samaan aikaan viestien kanssa tiedotteen, jossa hän sanoi julkaisevansa viestit ”täydellisen läpinäkyvyyden” vuoksi.

Kustantaja Rob Goldstone lähetti alkuperäisen viestin, jossa hän kertoo, että venäläislähteet ovat valmiita tarjoamaan Trumpin kampanjalle raskauttavaa tietoa demokraattien presidenttiehdokkaasta Hillary Clintonista. Viestissä tietojen kerrotaan olevan osa Venäjän ja sen hallituksen halua tukea Trumpin kampanjaa.

Trump Jr vastaa Goldstonen ehdotukseen, että hän "rakastaisi sen kaltaista informaatiota etenkin myöhemmin kesällä" ja ehdottaa yhteydenpitoa myöhemmin.

Goldstonen viesti on lähetetty 3. kesäkuuta ja Trump Jr vastasi siihen samana päivänä. Viesteissä ei kerrota tarkemmin sitä, minkälaisia tietoja venäläisillä olisi tarjota.

Viestiketjussa Goldstone sanoo, että häntä on pyydetty järjestämään tapaaminen Trump Jr:n ja ”Venäjän hallintoon kuuluvan asianajajan välillä”. Pyyntö tapaamisesta on peräisin ilmeisesti Goldstonen asiakkaalta, azerbaidzhanilaiselta laulajalta Emin Agalarovilta, joka on varakkaan liikemiehen Aras Agalarovin poika, kertovat ABC News ja New York Times. Viesteissä viitataan Emin Agalaroviin vain etunimeltä.

Viestiketjussa Goldstone ja Trump Jr sopivat, että tapaaminen asianajajan kanssa tapahtuu Trump Towerissa kesäkuun 9. päivä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui tiistaina poikaansa siitä, että tämä julkisti sähköpostikeskustelunsa.

Trump sanoi lausunnossaan, että hänen poikansa on hieno ihminen ja että hän arvostaa tämän avoimuutta. Valkoisen talon tiedottaja Sarah Huckabee Sanders luki Trumpin viestin toimittajille Valkoisen talon tiedotustilaisuudessa, jota ei kuvattu.

Huckabee Sanders kieltäytyi vastaamasta jatkokysymyksiin ja sanoi ohjaavansa ne presidentti Trumpin ja hänen poikansa asianajajille, kertoo muun muassa CNN.

"Minulla ei ollut tietoja Clintonista"

Trump Jr tapasi viime vuonna vaalikampanjan aikana asianajaja Veselnitskajan, joka oli luvannut hänelle Clintonia koskevia tietoja. Veselnitskajalla on kerrottu olevan siteitä Kremliin.

Niin Kreml kuin Veselnitskaja ovat kieltäneet olleensa minkäänlaisessa yhteydessä keskenään. Veselnitskaja sanoi tiistaina NBC-kanavan haastattelussa, ettei hänellä ollut minkäänlaisia arkaluonteisia tietoja Clintonista.

- On mahdollista, että he halusivat tällaista tietoa niin paljon, että he kuulivat vain mitä halusivat kuulla, Veselnitskaja sanoi.

Veselnitskajan mukaan häneltä kysyttiin tapaamisessa, onko hänellä minkäänlaista tietoa siitä, että demokraattien saamat lahjoitukset tulisivat ”sopimattomista lähteistä”.

Veselnitskaja sanoi, ettei hänellä ollut sellaisia tietoja, eikä hänellä ollut aikomusta sellaisia hankkia.

Trump Jr ja Valkoinen talo vähättelivät kohua

New York Times -lehti julkaisi lauantaina tapaamista käsittelevän jutun, jonka jälkeen Trump Jr myönsi lyhyessä tiedotteessa tapaamisen. Hän kuitenkin sanoi, että tapaaminen ei liittynyt vaalikampanjaan.

Lehden toisen sunnuntaisen jutun jälkeen Trump Jr julkaisi pidemmän tiedotteen, jossa hän kertoi asianajajan tarjonneen tietoja Clintonista. Trump Jr myös sanoi, ettei hänen isänsä tiennyt tapaamisesta mitään.

Trump Jr väheksyi maanantaina asiasta noussutta kohua muun muassa Twitterissä.

Valkoisen talon tiedottaja Sarah Sanders puolestaan kertoi Trumpin kuulleen koko asiasta "vasta viime päivinä", kertoo Washington Post. Hänen mukaansa presidentti Trump ei ole huolestunut tiedosta, eikä Trump Jr. "tehnyt kenenkään kanssa yhteistyötä vaikuttaakseen vaalien lopputulokseen".

Senaatin tiedustelukomitea on kiinnostunut keskustelemaan Trump Jr:n kanssa tämän tapaamisesta Veselnitskajan kanssa, kertoo komiteaa lähellä oleva lähde NBC Newsille. Lisäksi myös muun muassa Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI selvittää Venäjän sekaantumista Yhdysvaltain viime vuoden vaaleihin ja Trumpin kampanjan mahdollisia Venäjä-yhteyksiä.

Linkki juttuun

Linkki juttuun

Linkki juttuun

Linkki juttuun

Linkki juttuun

Linkki juttuun