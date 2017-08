Trump johtaa maata kuin pormestari pikkukaupunkia – kokenut toimittaja pitää presidenttiä narsistina

Kokenut Valkoisen talon reportteri luonnehtii Donald Trumpia itsetietoisimmaksi presidentiksi Yhdysvaltain historiassa. Rivien välistä kuuluu, että Hearstin sanomalehtien toimittaja Dan Freedman on lähellä käyttää sanaa ”narsistisin”.

– Emme ole koskaan nähneet mitään vastaavaa. Trump puhuu paljon ja sanoo, mitä ajattelee. Mutta hän on täysin tietämätön politiikan perinteisistä pöytätavoista ja soveliaisuuden rajoista, Freedman tiivistää havaintonsa presidentin alkukaudesta.

– Kyllähän jokainen presidentti on kiinnostunut itsesäilytyksestä ja miettii julkista kuvaansa jossain määrin. Yleensä he pyrkivät varmistamaan, että historiaan jäisi miellyttävä jälki. Trump on toisella tavalla kiinnostunut julkikuvastaan.

Trumpin uskolliset kannattajat ovat yhä hänen takanaan, mutta useimpien mielestä Trumpin johtajuudesta puuttuu iso linja, strategia.

– Pohjimmiltaan hän toimii kuin pikkukaupungin pormestari New Jerseyn tai New Yorkin osavaltiossa. ”Jos raavit selkääni, minä raavin sinun". Kaikki asiat kaupungissa kuuluvat pormestarille. Ongelmia ja ihmisiä arvioidaan sen perusteella, mikä niiden suhde pormestariin on. Trump tuntuu toimivan niin valtakunnan mitassa.

Freedman korostaa pyrkivänsä vain kertomaan, mikä on asiantuntijoiden yleinen mielipide Washingtonin politiikkakaupungissa.

– Presidentin toimista puuttuu johdonmukaisuus. Hänen puheitaan voi pitää räväköinä, mutta ei kovin älyllisinä, vaikka hän jatkuvasti väittääkin olevansa huippuälykäs ja kehuskelee tutkinnoillaan, Freedman miettii toimituksessaan parin sadan metrin päässä presidentin kuuluisasta työhuoneesta, Oval Officesta.

Freedman työskentelee usein Valkoisen talon lehdistöhuoneessa. Ronald Reaganin kaudella uransa aloittanut konkari kirjoittaa valtakunnan politiikasta yhdeksän sanomalehden lukijoille Connecticutin osavaltiossa ja New Yorkin osavaltion Albanyssa. Lehdet ovat varsin liberaaleja. Isoin osa lukijoista on itärannikon tapaan Trumpista kauhuissaan.

– Äänekkäin palaute tapaa silti tulla Trumpin kannattajilta. He väittävät, että olemme puolueellisia ja kirjoitamme valeuutisia. Trump itse teki termistä arkisen väittäessään, että perinteinen luotettava lehdistö valehtelee käsitellessään häntä kriittisesti.



Valkoisesta talosta on saatu kahdeksassa kuukaudessa enemmän draamaa kuin Barack Obamalta kahdeksan vuoden aikana. Perjantaisin odotettavissa on tavallisesti neuvonantajien eroja tai potkuja. Presidentti lietsoo ristiriitoja ja haluaa provosoida, ei yhdistää riiteleviä ryhmiä.

Freedmanin sanoin ”kaaos on uusi normaali”. Poissa on myös edeltäjän pyrkimys moitteettomaan ja fiksuun imagoon kaikessa. Kun Obama oli imagoltaan erinomaisen sivistynyt mies, jolla oli täydellinen vaimo ja ihastuttavat lapset, Trump tunnetaan räikeistä ja monia loukkaavista puheistaan. Hän ei pyri olemaan diplomaattinen, vaan haluaa shokeerata.

– Periaatteessa olisi hienoa, että presidenttiä voi lukea kuin avointa kirjaa, jos hän sanoisi mietittyjä ja fiksuja asioita. Mutta monelle Trump on kuin kiusaajapoika koulun pihalla. Hänen puheensa ovat kamalia. Hän painaa arvostelijansa lokaan ja tölvii jopa entisiä sotavankeja, kuten senaattori John McCainia. Ehdokkaana Trump sanoi pitävänsä enemmän niistä, jotka eivät jääneet vangeiksi, Freedman listaa.

Monista järkytyksistä rajuimpana hän pitää Trumpin puheita Charlottesvillen rotuväkivaltaisuuksien jälkeen, kun natsimielinen joukko oli aiheuttanut rasisminvastaiseen protestiin osallistuneen nuoren naisen kuoleman itärannikon Virginiassa kaksi viikkoa sitten. Charlottesville sijaitsee vain parin tunnin ajomatkan päässä Washingtonista.

– Presidentti ei edes ymmärrä, että hakaristejä ja Klu Klux Klanin soihtuja kannattavia natseja ei voi mitenkään rinnastaa heidän vastustajiinsa. Trump väitti kummallakin puolella olleen hyviä ihmisiä. Mutta ei siellä ollut yhtään hyvää natsia, Freedman sanoo.

Toimittajan mielestä Trump on aidoimmillaan puhuessaan ilman etukäteen valmisteltua tekstiä. Silloin hän sanoo tasan sen, mitä ajattelee. Mielipide tulee selväksi. Se voi kuitenkin vaihtua nopeasti.



Trump vetoaa yhä äänestäjiinsä Washingtonin keskustan ja muiden valtakeskusten ulkopuolella.

Friedmanille ilmapuntarina toimivat vaimon sukulaiset Pennsylvanian maatalousseudulla. Niin kauan kuin he tukevat Trumpia eivätkä kadu äänestäneensä häntä, Trumpilla ei ole hätää. Vasta kun he kääntyvät Trumpia vastaan, tämän peli on pelattu.

Jatkuvat skandaalit ja yhä uudet paljastukset esimerkiksi Venäjä-kytkennöistä vääjäämättä kuitenkin vievät Trumpia kohti erottamishankkeita.

– Vuoden 2018 kongressivaaleista eli niin sanotuista välivaaleista uhkaa tulla kansanäänestys Trumpista. Tulos on arvaamaton, sillä kaikille yhteistä mediatekstiä ei enää ole. Jokainen seuraa niitä uutisia, jotka tukevat omaa mielipidettä.

Edes ilmiselvät valheet eivät ole toistaiseksi tarttuneet Trumpiin. Kaukana ovat ajat, kun tutkiva juttu Washington Postissa riitti viemään presidentin ahtaalle. Toistaiseksi Trump vain porskuttaa, vaikka media uutisoi hätkähdyttäviä asioita lähes päivittäin.

Maahanmuutto on yksi kuohuttavimmista Trump-teemoista. Freedman muistuttaa Trumpin sanoneen, että meksikolaiset ovat rikollisia ja raiskaajia, ja että heidän joukossaan on hyviä ihmisiä. Näkemys on kaukana tavallisesta amerikkalaisesta ajattelusta, jossa maahanmuuttajat nähdään usein nöyrinä ihmisinä, jotka ottavat ne työt, joita amerikkalaiset eivät halua tehdä.

Suositun vitsin mukaan, Freedman nauraa, Melanian avioituminen Trumpin kanssa on todiste juuri tästä.



Yhdysvaltojen pääkaupungista on vaikea löytää ketään, jolla olisi yksinomaan hyvää sanottavaa maan presidentistä. Jopa Trumpin kannattajat pitävät hänen käytöstään kypsymättömänä ja sanovat, ettei hänen pitäisi tviitata jatkuvalla syötöllä. He antavat kuitenkin kaiken suosikilleen anteeksi.

Republikaanieliitti auttoi Trumpin valtaan pitkin hampain. Nyt moni puoleen perinteisistä johtohahmoista on huolissaan presidentin vaikutuksista puolueeseen. Trump ei ole osoittanut halua johtaa republikaaneja, eikä häntä kiinnosta kantaa vastuuta puoluetoveriensa päätöksistä.

Kun lakisääteisen sairausvakuutuksen eli Obamacaren kumoaminen ja korvaaminen – iso vaalilupaus – jäi toteuttamatta, Trump syytti siitä kongressin republikaaneja.

Sen sijaan suosion harjalla Trump paistattelee mieluiten yksin. Jopa ulkomaisten presidenttien tapaamisissa hän saattaa kesken kaiken muistuttaa upeasta vaalivoitostaan.

– Olin paikalla, kun viiden Pohjoismaan päämiehet vierailivat Obaman luona reilu vuosi sitten. Tanskan pääministeri piti hyvin hauskan puheen. Tunnelma oli ystävällinen. Tuntui siltä, että kaikki olivat todella hyvällä tuulella. Muistan käyttäneeni jutussani sanaa ”rakkauden juhla”, Friedman virnistää.

– Trumpin kanssa samanlaista voi olla vaikea kuvitella.