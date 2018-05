Trump jätti jälkeensä luottamuskriisissä painiskelevat ilmastotoimijat

Osa maista kokee, että niidenkään ei tarvitse pitää kiinni jo sovituista ilmastotoimista, koska Yhdysvallat on pettänyt lupauksensa.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin päätös jättäytyä Pariisin ilmastosopimuksesta on aiheuttanut huolta ilmastotavoitteiden toteutumisesta. Sen lisäksi että Trump haluaa ulos sopimuksesta, hän myös todennäköisesti jättää maksamatta presidentti Barack Obaman kaudella luvatut miljardit.

Onkin iso kysymysmerkki ja erimielisyyksien lähde eri maiden kesken, mikä korvaa Yhdysvaltain jättämän aukon yhteisessä Vihreässä ilmastorahastossa.

– Kymmenen miljardin potista Yhdysvaltain osuus oli kolme miljardia, josta Obaman hallinto ehti maksaa yhden. On aika selvää, että Trumpin kaudella puuttuvaa kahta miljardia ei varmaankaan makseta. Sillä on iso vaikutus neuvotteluilmapiiriin. Kyse on luottamuskriisistä, sanoo Suomen ympäristöministeriön ilmastoasiantuntija Outi Honkatukia.

Käytännössä tämä tarkoittaa Honkatukian mukaan sitä, että kun Yhdysvallat on pettänyt lupauksensa, osa maista kokee, että niidenkään ei tarvitse pitää kiinni jo sovituista asioista.

Kehittyvät maat kyseenalaistavat

Esimerkiksi kehittyvät taloudet ovat esimerkiksi kyseenalaistaneet sen, pitääkö kehittyvien maiden ylipäätään osallistua ilmastotalkoisiin ja raportoida toimistaan.

– Pariisissa sovittiin, että perinteisestä jaosta teollisuus- ja kehitysmaihin ilmastonmuutoksen suhteen luovutaan. Sovittiin, että myös nopeasti kasvavilta talouksilta kuten Kiinalta, Intialta ja arabimailta tullaan jatkossa edellyttämään ilmastotoimia ja niistä raportointia. Nyt he ovatkin palaamassa takaisin siihen leiriin, että päästöjen vähentäminen on etupäässä teollisuusmaiden tehtävä, Honkatukia kertoo.

Honkatukian mukaan esimerkiksi kehitysmailla on suuria ongelmia valmistella hankkeita ja viedä niitä eteenpäin.

– Vihreässä ilmastorahastossa on kyllä rahaa, mutta sitä on ollut hankala saada liikkeelle, koska hankesuunnittelu ei toimi. Rahastahan ei ole puute. Ongelma on se, että eri toimijoilla puuttuu resursseja ja kykyä valmistella toimivia hankkeita, joita voitaisiin rahoittaa.