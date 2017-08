Trump jatkaa uhittelua Twitterissä: "Yhdysvaltojen ydinaseet voimakkaampia kuin koskaan"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump jatkaa uhitteluaan Twitterissä. Trump tviittaa hänen ensimmäisen presidenttinä antamansa määräyksen olleen maan ydinasekaluston uusiminen ja nykyaikaistaminen.

Trumpin mukaan Yhdysvaltojen ydinaseet ovat nyt voimakkaampia kuin koskaan.

Trump kirjoittaa toivovansa, ettei maan tarvitse käyttää ydinaseitaan koskaan. Hän kuitenkin lisää, että maailmassa ei tule koskaan olemaan aikaa, jolloin Yhdysvallat ei olisi maailman voimakkain kansakunta.

Trump uhkasi eilen Pohjois-Koreaa "tulella ja raivolla", jos se jatkaa Yhdysvaltojen uhkailua. Pohjois-Korea ilmoitti puolestaan harkitsevansa iskuja Yhdysvaltain Guamissa sijaitsevien sotilaskohteiden lähelle.

Tillerson: "Trump lähetti viestin, jonka Kim Jong-un ymmärtää"

Yhdysvaltojen ulkoministeri Rex Tillersonin mukaan Pohjois-Korean uhka ei ole kasvanut, eikä välitöntä sodan vaaraa ole, uutisoiCNN.

Tillerson puolusti Trumpin Pohjois-Korealle osoittamaa uhkausta. Tillersonin mukaan Trump lähetti viestin, jonka Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ymmärtää, koska Kim Jong-un ei ole tuntunut ymmärtävän diplomaattista puhetta.

Tillerson puhui toimittajille lentokoneessa matkalla USA:n Guamissa sijaitsevaan sotilastukikohtaan, jonka lähelle Pohjois-Korea on uhannut tehdä ohjusiskun.

"Kovaa, kovaa peliä"

Sotilaallinen konflikti Korean niemimaalla voisi päättyä Pohjois-Korean hallinnon romahtamiseen. Mutta myös riski, että maa käyttää ydinasetta, on suuri, arvioi professori Linus Hagström Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta. Siinä tapauksessa Yhdysvaltoja pahemmin vaaravyöhykkeessä olisivat Etelä-Korea tai Japani.

- Pohjois- ja Etelä-Korean välinen tavanomainen sota ei ole erityisen uskottava skenaario, arvioi Hagström uutistoimisto TT:lle.

- Tavanomaisin asein käytävä yhteenotto Etelä-Korean pitäisi voittaa. Pohjois-Korean asevoimat ovat vanhentuneet.

Hagström sanoo, että Pohjois-Korea on tämän vuoksi satsannut erityisesti ydinaseisiin.

- He ovat järkeilleet, että "jos meillä on ydinaseita, kukaan ei uskalla käydä kimppuumme". Perimmiltään he käyttäytyvät täysin rationaalisesti valtioksi, joka haluaa säilyä hengissä.

Hagström arvioi, että Pohjois-Korean johto on saavuttanut sen pelotevaikutuksen, jonka puolesta on koko ajan tehty töitä. Samaan aikaan kuitenkin Yhdysvaltoihin on tullut presidentti, joka vaikuttaa aika ajoin arvaamattomalta.

- Meneillään on kova, kova peli, Hagström arvioi ja viittaa tilanteeseen, jossa kokeillaan, kumman kantti kestää.

- Yksi ongelma sinänsä on tietysti, että Pohjois-Korean ydinaseet ovat parantuneet, mikä on luonut osittain uuden tilanteen.

Saksa varoittaa, Ranska kiittelee

Myös ulkovallat ovat kommentoineet sanasodan kiihtymistä. Saksa on ulkoministeriön tiedottajan Martin Schäferin suulla kehottanut Yhdysvaltoja ja Pohjois-Koreaa malttiin. Schäfer sanoi Saksan seuraavan huolestuneena maiden sanasodan kiihtymistä. Hänen mukaansa Saksa on vakuuttunut siitä, että sotilaallinen vaihtoehto ei ole vastaus siihen, että alue halutaan vapaaksi ydinaseista.

Myös Kiina on varoittanut tilannetta kiristävästä retoriikasta. Sen sijaan Ranska on kiitellyt presidentti Donald Trumpin päättäväisyyttä.

- He eivät voi hyväksyä sitä, että osa heidän alueestaan voisi olla ballististisen ohjushyökkäyksen kohteena, hallituksen tiedottaja Christophe Castaner sanoi.

