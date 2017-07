Trump ja Putin tapaavat iltapäivällä - "Paljon keskusteltavaa"

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin ovat kätelleet ensimmäistä kertaa. Presidentit käyvät kahdenväliset keskustelut myöhemmin tänään G20-maiden huippukokouksen yhteydessä Hampurissa.

Presidentti Trump on tviitannut odottavansa tapaamisia maailman johtajien kanssa, mukaan lukien Putinin. Trumpin mukaan keskusteltavaa on paljon.

Kremlin edustaja Dmitri Peskov vastasi kysyttäessä, että Putinin odotukset tapaamisesta ovat samansuuntaisia.

Trumpin ja Putinin tapaaminen on yksi kaksipäiväisen kokouksen eniten huomiota keränneistä tapahtumista. Toinen polttava kysymys kokouksessa on Pohjois-Korean tällä viikolla tekemä ohjuskoe. Maa testasi tiistaina ensi kertaa mannertenvälistä ballistista ohjusta. Suurvallat ovat erimielisiä siitä, miten Pohjois-Korean kasvavaan uhkaan pitäisi vastata.

Yhdysvaltoja toivotaan takaisin ilmastosopimukseen

Viime viikolla Saksan liittokansleri Angela Merkel sanoi, että kokouksen keskeisiä aiheita ovat vapaakauppa sekä Pariisin ilmastosopimus, josta Trump ilmoitti viime kuussa Yhdysvaltojen vetäytyvän.

Britannian pääministeri Theresa May sanoi tänään BBC:lle, että Pariisin ilmastosopimusta ei neuvotella uudestaan, mutta hän haluaisi nähdä Yhdysvaltojen etsivän keinoja palata sopimuksen piiriin.

- Uskon, että tästä pöydästä yhteinen viesti presidentti Trumpille on sopimukseen palaamisen tärkeys. Toivon, että meidän on mahdollista taata sen tapahtuminen, May sanoi.

Saattaa kuitenkin olla, että Trumpia ei juuri kuulla ilmastokeskusteluissa, sillä Trumpin ja Putinin tapaamisen odotetaan alkavan vartti sen jälkeen, kun keskustelu ilmastoasioista alkaa.

G20-ryhmään kuuluvat EU:n edustus sekä Argentiina, Australia, Brasilia, Britannia, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Indonesia, Intia, Italia, Japani, Kanada, Kiina, Meksiko, Ranska, Saksa, Saudi-Arabia, Turkki, Venäjä ja Yhdysvallat.

Lisäksi Espanjalla on pysyvä kutsu G20-huippukokouksiin. Hampurin kokoukseen on lisäksi kutsuttu muun muassa Norja ja Hollanti sekä useita YK-järjestöjä.

