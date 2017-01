Trump ja Putin avasivat keskusteluyhteyden – Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteiden tulevaisuus vielä epävarma

Jälleen yksi ilta epätietoisuutta ja spekulaatiota. Lauantaina analyytikot niin Moskovassa kuin Yhdysvalloissakin odottivat malttamattomina tietoa siitä, mistä Donald Trump ja Vladimir Putin puhuivat ensimmäisessä puhelinkeskustelussaan sitten Trumpin valtaan astumisen.

Valtionjohtajien puhelu kesti mediatietojen mukaan noin 45 minuuttia. Etukäteen tiedettiin, että myös Yhdysvaltojen varapresidentti Mike Pencen oli määrä osallistua keskusteluun ja että presidentit puhuisivat muun muassa terrorismin vastaisesta taistelusta.

Myöhään lauantai-iltana tiedot puhelun varsinaisesta sisällöstä olivat kuitenkin niukkoja.

Sanktiot suurin kysymys

Trumpin ja Putinin ensimmäiseltä keskustelulta odotettiin Venäjällä vastausta erityisesti siihen, miten käy Venäjän vastaisten sanktioiden. Trump on aiemmissa lausunnoissaan puhunut paljon sanktioiden poistamisesta, viitaten mahdollisuuksiin sopia Venäjän kanssa terrorismin vastaisesta taistelusta tai ydinaseista. Perjantain lausunnoissaan Trump otti kuitenkin takapakkia ja totesi keskustelun sanktioiden poistamisesta olevan liian aikaista.

Suomen pankin tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen totesi STT:lle ennen presidenttien puhelua pitävänsä sanktioiden poistoa epätodennäköisenä. Hän kuitenkin muistutti, että Yhdysvalloissa pelkällä presidentin määräyksellä asetetut pakotteet voidaan peruuttaa, jos niin päätetään. Tällaisia pakotteita ovat Ukrainan tilanteeseen liittyvät sanktiot.

Aleksanteri-instituutin tutkija Hanna Smith taas muistutti, että monimutkaisten sopimusten solmiminen yhden puhelinkeskustelun aikana on vaikeaa.

– Jos Trump yksipuolisesti vaikkapa sanoo, että voisi poistaa sanktiot, Venäjä varmasti sanoo, että poistakaa vaan. Mutta jos pitäisi olla vastavuoroisuutta ja toimia jossain kokonaisuudessa yhdessä, Venäjän puolelta tästä ei missään tapauksessa sovita puhelimessa.

"Trump ei tiedä, mitä tehdä Venäjän kanssa"

Venäläisanalyytikkojen mukaan maiden suhteissa on yhä valtavia kysymysmerkkejä. Useille venäläismedioille puhelua kommentoinut kansainvälisen politiikan tutkija Fjodr Lukjanov totesi muun muassa, että Trump ei välttämättä vielä ymmärrä, mitä tehdä Venäjän kanssa.

Politologi Tatjana Stanovaja taas muistutti kolumnissaan, että Venäjän ja Yhdysvaltojen välisen mahdollisen sopimuksen ongelma on myös Venäjän kasvava ruokahalu: kun yksi vaatimus toteutuu, pöydällä on jo seuraava. Venäjälle tärkeä – ehkä jopa sanktioita tärkeämpi – kysymys koskee ohjustentorjuntajärjestelmiä.

Vaikka moni asia on yhä auki, yksi asia on kuitenkin varma ja Venäjälle mieluisa. Yhdysvalloilla on nyt presidentti, joka tuskin luennoi puhelimessa ihmisoikeuksista, kansainvälisestä oikeudesta tai tuskin edes Ukrainan tilanteesta.