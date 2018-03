Trump irtisanoi ulkoministerinsä ja päätti erotustviittinsä sanoihin: "Onnittelut kaikille!" – taustalla Venäjä-kommentit?

– Onnittelut kaikille!

Näin päätti Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tiistaina tviittinsä, jossa hän ilmoitti valintansa uudeksi ulkoministeriksi ja tiedustelupalvelu CIA:n päälliköksi.

Samaisessa viestissä kuitenkin ilmoitettiin myös ulkoministerinä toimineen Rex Tillersonin potkuista. Toki Trump kiitti Tillersonia myös tämän palveluksista.

Rex Tillerson on viimeisin Trumpin kabinetin jäsen, jolle on näytetty ovea. Vaihtuvuus on Trumpin alaisuudessa ollut suurta, ja Twitter-käyttäjät ottivatkin Trumpin tuoreimman henkilöstöuutisen vastaan kaksijakoisesti.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!