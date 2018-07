Trump hyökkäsi voimakkaasti Saksaa vastaan heti Nato-kokouksen aluksi

No juuri katsoin tämän mainitun tiedotustilaisuuden ja täytyy kyllä sanoa, että se taitaa olla Saksa joka aiheuttaa nyt ongelmia paitsi Eurooppaan, niin myös koko maailmaan. Hyvän tähden siellä pitäisi olla kovat sanktiot Venäjää vastaan ja kaikkien olisi määrä olla yhdessä rintamassa, niin Saksa sitten onkin tehnyt miljardien kaasusopimuksen Venäjän kanssa. Saksa on tehnyt itsensä riippuvaiseksi Venäjästä ja on tämän vuoksi Putinin talutusnuorassa ja nyt sitten Yhdysvaltojen pitäisi suojella Saksaa. Tuohan on naurettavaa.

Tähän kun lisätään se, että Merkelin politiikan seurauksena Eurooppaan virtasi hallitsemattomasti pakolaisia niin paljon, että se on alkanut muuttamaan Euroopan maiden hallituksia eli ihmiset protestoivat äänestämällä, niin sehän on tämä Saksa tässä nyt kaikkien ongelmien alkulähde.

Historiaa lukeneet tietävät, että Yhdysvallat on pelastanut Euroopan Saksan hirmuteoilta kaksi kertaa eli molemmat maailmansodat. Nyt näyttäisi olevan vuorossa kolmas pelastus. Trump, me todellakin tarvitsemme sinua. Saksa on karannut käsistä... jälleen.