Trump harkitsee uuden asetuksen antamista maahantulosta

Eu voisi ottaa tästä oppia, että asioihin pitäisi laittaa vauhtia. Jos on näkemys, että asiat ei toimi EU:ssa niin pitäisi herätä ja toimia. EU:sta on tullut hidas, iso ettei siinä olevat hyödy kuuluvuudestaan vaan siitä on tullut heikkous. Heikko Eu ei palvele maailmaa. Eu päättäjät rohkeasti tekemään ja laittamaan eu kuntoon.