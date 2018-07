Trump haluaa tullit kaikille kiinalaistuotteille – halvat kodinkoneet voivat jäädä historiaan

Suomalaisekonomistin mukaan Euroopan unionin kannattaisi pitää pää kylmänä, eikä mennä tullinokitteluun mukaan.

– Nyt jäitä hattuun, jos halutaan pitää kiinni maailman kauppajärjestö WTO:sta ja sopimuksiin perustuvasta toimintamallista, on Pellervon taloustutkimuksen ennustepäällikön Janne Huovarin neuvo Euroopan unionille, kun uutiset kertovat Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin valmiudesta lisätä tuontitulleja Kiinasta Yhdysvaltoihin tuotaville tavaroille.

– Trumpin hallinnon kanssa ei kannattaisi lähteä nokittelemaan, Huovari arvioi.

Trump kertoi uutiskanava CNBC:n haastattelussa olevansa valmis asettamaan tullit kaikille kiinalaistuotteille. Kiina tuo Yhdysvaltoihin tuotteita noin 505 miljardin dollarin arvosta.

– Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kauppasota ottaa näin uuden askeleen, CNBC kirjoittaa.

Tähän mennessä kumpikin maa on asettanut tulleja noin 34 miljardin dollarin edestä.

– En tee tätä politiikan vuoksi, vaan tehdäkseni oikein meidän maallemme. Kiina on huijannut meitä jo pitkään, Trump sanoi CNBC:n haastattelussa.

Jonkinlainen lisätullien ja vastatullien kierre on olemassa jo myös Yhdysvaltojen ja EU:n välillä. Yhdysvallat on korottanut alumiinin ja teräksen tuontitulleja, mihin EU on reagoinut asettamalla vastatulleja.

Unioni ei ole yhtenäinen

Huovari pitää nykymenoa huolestuttavana kehityksenä.

Hän arvioi, että Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen mittava kauppasota voisi tarkoittaa hyvästejä esimerkiksi halvalle kodinelektroniikalle

– Hintojen nousu koskee ennen muuta Yhdysvaltoja. Eurooppaan vaikutukset näkyisivät sekä välillisesti, kun talous Yhdysvalloissa ja Kiinassa kärisi ja siten myös kysyntä eurooppalaisillekin tuotteille laskisi, että suoraan, koska myös eurooppalainen on tuotanto on osa globaalia arvoketjua, joka kärsii tulleista. Esimerkiksi suomalaisen suunnittelutyöhön perustuvia tuotteita valmistetaan Kiinassa ja myydään Yhdysvaltoihin.

Huovari muistuttaa, että vaikka isoimmat otsikot syntyvät nyt Yhdysvaltojen ja Kiina välisistä tulliväännöistä, ei EU:kaan ole asiassa yhtenäinen.

– Esimerkiksi Italian uudesta hallituksesta on kuulunut kriittisiä puheita EU:n ja Kanadan välisestä vapaakauppasopimuksesta.

Japani ja EU solmivat vapaakauppasopimuksen tuoreeltaan tällä viikolla.

Trump vaatii toimenpiteitä

Presidentti Trumpilta kysyttiin haastattelussa myös osakemarkkinoiden laskusta, jos Yhdysvallat asettaa tulleja suurelle määrälle tuotteita.

– Jos näin käy, niin käy. En tee tätä politiikan vuoksi, Trump vastasi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Trump haluaa Kiinan hallinnon vähentävän 375 miljardin dollarin alijäämää, joka Yhdysvalloilla Kiinan kanssa on.

Yhdysvaltain hallinto on myös syyttänyt Kiinaa epäreiluista käytännöistä, kun se on pakottanut amerikkalaiset sijoittajat luovuttamaan teknologioita kiinalaisille yrityksille.