Trump haluaa Pentagonilta suunnitelman Isisin kukistamiseksi

Eli nämä päättelevät, eivät voi todistaa mitään.

Pohja putosi tältäkin järjestön tiedotukselta heti tuohon päättelyyn.

Kuinka paljon nämä päättelijä järjestöt päättelevät uhrien määriä, kun yhtään todistettua tapausta eivät pysty näyttämään?

Miksi nämä päättelijät vain seuraavat sotaa, miksi eivät tee mitään?

Veisivät siviilit suojaan, miksi siviilit on sodan keskellä?

Tässä on liian monta seikkaa, jotka ei todellakaan täsmää ja väitän, että suurin osa näiden päättelijöiden tarinoista on keksittyä, samalla lailla kuin hyviksen lelu ramin tarinat.